Allerta Meteo Estofex per il Nord Italia | attenzione a grandine di grandi dimensioni

Allerta Meteo Veneto : stato di attenzione sull’Alto Piave - temporali su Dolomiti e Prealpi : Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto, visti i fenomeni Meteorologici previsti, ha emesso un avviso di criticità idrogeologica valido dalle ore 14 di oggi mercoledì 24 luglio alle ore 8 di giovedì 26 luglio. Nelle ore pomeridiane e serali di oggi e nel pomeriggio/sera di domani sono attesi rovesci e/o temporali locali sulle Prealpi e fenomeni sparsi sulle Dolomiti. Sulle Dolomiti rischio contenuto di precipitazioni ...

Allerta Caldo in Liguria : domani picchi fino a +39°C - avviso meteo per disagio fisiologico : Il Centro meteo Arpal ha emesso un avviso meteo per disagio fisiologico da Caldo relativo alla giornata di domani, giovedì 25 luglio. Infatti oggi, mercoledì 24, avremo una persistenza di temperature superiori alla media del periodo, con valori massimi che localmente supereranno i 35 gradi nelle valli interne e nelle aree urbane mentre lungo le coste sarà protagonista l’afa. domani, giovedì 25, l’ondata di Caldo raggiungerà il suo apice ...

Caldo killer - scatta l'Allerta Meteo a Napoli : due giorni a rischio - temperature fino a 38 gradi : La lista dei comuni è lunga, la Campania in allarme: l'afa aumenta, oggi scatta il livello più alto di rischio per le ondate di calore. Gli esperti della Protezione civile prevedono...

PREVISIONI METEO - BOLLETTINO CALDO/ Allerta Firenze-Torino : giovedì 13 città 'rosse' : METEO, ondata calore mercoledì e giovedì: Allerta CALDO, BOLLETTINO rosso in 5 città, 13 'hot' dal 25 luglio. Milano, Roma, Firenze e Torino: le PREVISIONI

Allerta Caldo in Campania : domani criticità meteo per “ondate di calore” : La Protezione civile regionale della Campania ha diramato un avviso di criticità meteo per “ondate di calore” a causa delle temperature previste ancora in aumento, almeno per le prossime 36 ore: la colonnina di mercurio che potrà raggiungere i 37–38°C. A partire dalle 8 di domani mattina e fino alle 20 di giovedì potranno verificarsi condizioni di criticità per rischi da ondata di calore nel territorio dei Comuni della ...

Allerta Meteo Veneto : oggi e domani stato di attenzione per temporali nel Bellunese : Temperature in aumento in Veneto, instabilità sui rilievi e qualche rovescio nell’area dolomitica: queste le previsioni del Centro Meteo dell’Arpav per la giornata di oggi e di domani. Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile regionale ha dichiarato lo ‘stato di attenzione’ (Allerta gialla) per il bacino idrografico dell’Alto Piave, nel Bellunese, fino alla mezzanotte di domenica 21 luglio, per possibili rovesci o temporali sui ...

Meteo - Allerta Estofex per il Nord Italia : attenzione a grandine di grandi dimensioni e nubifragi - “non può essere escluso un breve tornado” : allerta Meteo – Torna a riaffacciarsi il maltempo su alcune zone dell’Italia. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’allerta di livello 1 per il Nord Italia, le Alpi orientali e il Nord dei Balcani principalmente per grandine di grandi dimensioni e nubifragi. Livello 1 per la Spagna Nordorientale principalmente per grandine di grandi dimensioni. Livello 1 per la Turchia e il Mar Nero orientale principalmente per grandine di ...

Allerta Meteo Veneto : stato di attenzione per temporali fino a venerdì : A partire dal pomeriggio di oggi, e per tutta la giornata di domani, il Veneto sarà interessato da una perturbazione che porterà instabilità, con rovesci e temporali sparsi, inizialmente nelle aree montane, e successivamente, in particolare domani, su tutto il territorio. Alla luce di queste previsioni Meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per Criticità Geologica ...

Allerta Meteo Veneto : domani Stato di Attenzione sulle Dolomiti : Dal pomeriggio di domani, mercoledì 17 luglio, sulle aree Dolomitiche sono attese precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale, con probabilità di fenomeni intensi, anche se contenuta. Alla luce di queste previsioni, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha emesso lo Stato di Attenzione per Criticità Idrogeologica sul Bacino Idrografico Alto Piave, in provincia di Belluno. L’avviso ...

Allerta Meteo Estofex - il maltempo si sposta al Sud : attenzione ad alluvioni lampo - grandine - tornado e forte vento : Allerta Meteo – Continua il maltempo sull’Italia dopo la giornata di ieri che ha visto il ritorno della neve sulle Alpi e tanta pioggia al Nord. Oggi, invece, interesserà il Sud ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi. Livello di Allerta 2 per parti di Italia e Grecia, principalmente per nubifragi, grandine di grandi dimensioni e/o grandi quantità di grandine di piccole dimensioni e forti raffiche di ...

Allerta Meteo : depressione atlantica verso il sud - domani rischio nubifragi e grandinate : Una massa d'aria molto fresca giunta dal nord Atlantico ha approfittato dell'assenza dell'anticiclone africano per introdursi con gran facilità nel Mediterraneo, dove ha apportato un sensibile...

Meteo - la pazza Estate dell’Italia : neve di Luglio al Nord - incendi in Sardegna e Allerta al Sud nelle prossime ore : L’Estate 2019 non si sta di certo rivelando monotona sull’Italia dal punto di vista Meteorologico. Se credevamo di averle già viste tutte con l’ondata di caldo estrema di fine giugno e la violenta ondata di maltempo della scorsa settimana, ci sbagliavamo. Oggi, 15 Luglio, è tornata la neve in montagna e nei prossimi giorni è previsto il passaggio di una nuova perturbazione proveniente dal Nord Europa, che porterà aria fredda e marcatamente ...

Allerta Meteo Puglia : domani criticità arancione per temporali e rischio idrogeologico : Il centro funzionale decentrato della Protezione civile della Puglia ha emanato un avviso di Allerta gialla per rischio idrogeologico e per temporali su tutto il territorio regionale valido dalle 14 di oggi fino alle successive 10 ore, mentre dalla mezzanotte di domani e per le successive 20 ore ha innalzato il livello di criticità emanando un’Allerta arancione. Tale Allerta riguarda, in particolare, le zone centro-meridionali della ...

Maltempo dal Nord al Sud : l'Allerta Meteo nel nuovo bollettino della protezione civile : A Torino sono caduti 100 millimetri di pioggia in 12 ore. E torna la neve sulle Alpi. Ora le precipitazioni si estenderanno...