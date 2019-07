Allerta massima per la nuova truffa Vodafone | operatore incolpevole | ma SMS pericoloso a

Una truffa FaceApp Pro a cui tanto stanno abboccando : massima Allerta : L'applicazione FaceApp è divenuto all'improvviso un fenomeno social mondiale, che ha però lasciato qualche dubbio sulla privacy (in questo articolo vi abbiamo chiaramente spiegato come provvedere alla cancellazione delle foto e dei dati personali, così da non correre proprio più rischi). Forse non tutti sapete che sono già due anni che FaceApp è disponibile, e che probabilmente non è poi così tanto pericolosa come molti vorrebbero far credere ...

Massima Allerta per clienti Iliad con l’app Area Personale : problemi e truffe in agguato : Sto assistendo ad una decisa proliferazione di segnalazioni da parte di utenti Iliad sui social, secondo cui avrebbe preso piede una finta app chiamata Area Personale e sulla carta destinata proprio ai clienti dell'operatore francese. La stessa Area che non molto tempo fa ha dato non pochi problemi al pubblico, come avrete intuito dal nostro articolo sul tema. In cosa consiste la minaccia di oggi 19 luglio che potrebbe sfociare in truffa? ...

Violenti temporali sul Tirreno : enorme tornado in Corsica - bombe d’acqua e panico a Bastia. Il maltempo si sposta verso il Sud - massima Allerta meteo [FOTO e VIDEO] : Il maltempo estremo previsto per oggi si sta già manifestando nelle acque del Tirreno con fenomeni molto Violenti e si sta spostando verso sud, mettendo in allerta tutta la costa tirrenica italiana. Da Bastia, in Corsica, arrivano le incredibili quanto spaventose immagini di una tromba marina nelle acque antistanti il porto della città, che ha poi toccato terra nel quartiere Toga di Bastia e a Ville de Pietrabugno, diventando così un tornado. Il ...

Caldo Padova : massima Allerta in Comune - aiuti agli anziani : massima allerta in Comune a Padova per il Caldo eccezionale previsto nei prossimi giorni: e sono state attivate iniziative per aiutare gli anziani a superare il picco di calore. In considerazione dell’ondata di Caldo prevista nei prossimi giorni il Settore Servizi Sociali del Comune di Padova, si è attivato per aumentare l’offerta di servizi dedicati agli anziani, la fascia che più del resto della popolazione soffre le temperature estive sopra ...

Centro europeo temporali : Allerta massima per fenomeni estremi al nord : Una nuova intensa perturbazione sta attraversando la nostra penisola ed in particolar modo le regioni del Centro-nord Italia. Si tratta di una piccola ma insidiosa saccatura colma di aria fresca...

Mohamed Morsi è morto in tribunale : massima Allerta in Egitto : E’ scattata la massima allerta in Egitto a seguito della morte dell’ex presidente Mohamed Morsi. Il politico di 67 anni

Palermo : ondata di calore con massima 35 gradi - Allerta meteo arancione : Palermo, 12 giu. (AdnKronos) - Prevista per oggi e domani una nuova ondata di calore a Palermo. Il livello di allerta salirà al livello 2 (arancione), che prevede temperature elevate e condizioni meteorologiche "che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei so