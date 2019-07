Alle 16 non perdetevi la nostra diretta dedicata a Fire Emblem | Three Houses

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 25 luglio 2019) La secondadella giornata èa un'esclusiva Switch che molti appassionati della serie stavano indubbiamente attendendo con particolare impazienza.Insaremo dei professori che dovranno seguire gli studenti nella loro vita accademica e guidarli in battaglie tattiche a turni ricche di nuove sfumature strategiche da tenere in considerazione. A mano a mano che la storia si dipana, la scelta della Casa all'Accademia ufficiali determinerà il percorso dei giocatori mentre il grande continente di Fódlan viene trascinato verso la guerra. Dopo cinque anni, gli ex compagni di classe dovranno affrontarsi sul campo di battaglia come acerrimi nemici.sarà il protagonista di unaprevista per le 16 in cui il nostro Luca Forte ci mostrerà da vicino le caratteristiche principali del titolo rispondendo ovviamente a qualsiasi vostra ...

