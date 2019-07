Alì Agca non ha dubbi | Emanuela Orlandi è viva e sta bene

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 25 luglio 2019) “e stada 36 anni”. “Non fu mai sequestrata nel senso classico del termine”, ma “fu vittima di un intrigo internazionale per motivi religiosi-politici collegati anche con il Terzo Segreto di Fatima”: un intrigo della cui organizzazione “il governo vaticano non è responsabile”, mentre è “la Cia” che dovrebbe “rivelare i suoi documenti segreti” in proposito.A sostenere tutto questo è Ali, che in una lettera aperta alla stampa internazionale torna sul caso della ragazza scomparsa il 22 giugno 1983, all’età di 15 anni.

