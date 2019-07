A Terrasini dopo i baci obbligatori al mare | arrivano i film del «Sicilia Film Fest»

Fonte : direttasicilia

(Di giovedì 25 luglio 2019) Inizia il 30 luglio a, in provincia di Palermo, la prima edizione del «». Questa è l’edizione zero per gli organizzatori che hanno l’intenzione di trasforl’evento in un grande e importanteival del cinema. L’intuizione è della società cinematografica Altre Storie, che con la sua divisione Altre Storie Laboratorio, interamente dedicata a progetti di ricerca sperimentali e innovativi, ne dà il via in collaborazione con la Regionee il Comune di. La kermesse del cinema dinasce con lo scopo di celebrare l’immaginario visivo e poetico di un terra che, nel corso dei secoli, ha rappresentato un vero e proprio punto d’incontro tra culture differenti. Ilvuole rendere laun nuovo e stimolante punto di contatto, ma soprattutto di partenza, tra il pubblico e il cinema, da sempre ...

palermo24h : Compaesano emigrato al Nord lo riconosce, 19enne di Terrasini ritrovato dopo 5 giorni - PalermoToday : Compaesano emigrato al Nord lo riconosce, 19enne di Terrasini ritrovato dopo 5 giorni -