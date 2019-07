A Scanzano Jonico vietano il 5G Senza motivi scientifici convincenti

Fonte : wired

(Di giovedì 25 luglio 2019) (foto: Stefan Wermuth/Getty Images) Il provvedimento è dello scorso giovedì 18 luglio. Il sindaco di, un comune della Basilicata di 7mila abitanti, ha emesso un’ordinanza (la 93/2019) con cui “si vieta a chiunque la sperimentazione o l’installazione del 5G sul territorio del Comune”, invocando in particolare il principio di precauzione e sollevando dubbi sulla salubrità del nuovo standard hi-tech delle telecomunicazioni. La storia è stata raccontata immediatamente da Jonica Tv, con tanto di immagini del testo completo dell’ordinanza, ma non è ancora chiaro quali conseguenze pratiche ci potranno essere, se la decisione va in contrasto con altri provvedimenti provinciali, regionali o nazionali. Se alcuni siti e testate giornalistiche negli ultimi giorni hanno ripreso la notizia concentrandosi soprattutto sull’eventualità di un effetto ...

