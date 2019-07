5 nuovi concerti per il tour dei Modà | biglietti in prevendita per le nuove date di marzo

Gli Ex-Otago hanno annunciato nuovi concerti estivi de La Notte Chiama Tour : Ecco il calendario aggiornato The post Gli Ex-Otago hanno annunciato nuovi concerti estivi de La Notte Chiama Tour appeared first on News Mtv Italia.

Carmen Consoli/ I nuovi concerti e l'atteso ritorno in live a Sciacca : Carmen Consoli impegnata in una nuova serie di concerti nel corso dell'estate 2019. Il ritorno in live a Sciacca e la dedica di Levante

Biglietti in prevendita per i nuovi concerti di Francesco Renga a Legnano e Biella : Si aggiorna il calendario di eventi nei teatri, con i nuovi concerti di Francesco Renga a Legnano e Biella. I Biglietti sono in prevendita dall'11 luglio alle 16, in tutte le piattaforme di vendita online, mentre i punti vendita saranno attrezzati a cominciare dal 15 luglio alle ore 11. La consegna dei Biglietti è prevista secondo le modalità abituali, con consegna tramite corriere espresso o con ritiro sul luogo dell'evento. In questo ...

I nuovi concerti di Fabrizio Moro dopo i palasport da Firenze a Lugano : info e biglietti in prevendita : dopo le date nei palasport, sono annunciati i nuovi concerti di Fabrizio Moro nei teatri, quelli che seguiranno le date nelle grandi arene indoor nelle quali porterà la musica di Figli Di Nessuno, suo ultimo album di inediti. I biglietti sono già in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita, con le modalità di consegna classiche con corriere espresso o con ritiro sul luogo dell'evento. In questo caso, è necessario ...

nuovi concerti per il tour di Alberto Urso - dopo Roma e Milano 4 nuovi appuntamenti : nuovi concerti si aggiungono al tour di Alberto Urso, vincitore in carica di Amici di Maria De Filippi. Il tenore italiano ha comunicato che 4 nuovi appuntamenti si aggiungono ai primi già annunciati, tutti in programma per il periodo autunnale. La dimensione teatrale è quella che attenderà Alberto Urso dopo l'estate all'insegna della promozione. Il suo album, Solo, è ai vertici delle classifiche di vendita e verrà presentato dal vivo per la ...

Ultimo in tour negli stadi nel 2020 - nuovi concerti in arrivo : Ultimo in tour negli stadi nel 2020: era questa la notizia che il cantautore aveva da annunciare ai fan oggi alle ore 14.00. negli scorsi giorni Ultimo aveva dato appuntamento ai fan alle ore 14.00 di oggi, lunedì 24 giugno, per una grande notizia. Le ipotesi portavano ovviamente a nuove comunicazioni a proposito di prossimi concerti ma chi puntava sulle date dei concerti nei palasport di un ipotetico tour autunnale o invernale si è dovuto ...

Biglietti in prevendita per i nuovi concerti di Eros Ramazzotti in Italia a Roma e Milano : Sono in prevendita i Biglietti per concerti di Eros Ramazzotti in Italia, quelli che vanno ad aggiungersi al calendario di eventi che l'artista Romano ha già annunciato e in parte condotto per il supporto del suo ultimo album Vita ce n'è. Eros Ramazzotti sarà ancora a Roma nella data dell'11 dicembre, con il concerto al Palazzo dello Sport, e a Milano - al Mediolanum Forum di Assago - il 20 dicembre. I Biglietti sono in prevendita su ...

Ariana Grande ha promesso che presto annuncerà nuovi concerti : Yessa!