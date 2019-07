Zidane scarica anche Mariano Diaz | un club di Serie A sul dominicano

Dopo Conte anche Zidane scarica uno dei suoi in conferenza : Antonio Conte ha dichiarato Perisic non idoneo al suo modulo. anche Zinedine Zidane , allenatore del Real Madrid auspica la cessione di un suo esterno conferenza Zidane – Il portale di calciomercato di Gianluca Di Marzio scrive in merito alla conferenza stampa dell’allenatore dei “blancos” nella quale chiarisce la posizione sua e del club rispetto a Gareth Bale. Le parole di Zizou L’esordio in International ...

Calciomercato - il Milan sogna Ceballos : Zidane lo scarica ma il Real non farebbe sconti : Il Calciomercato del Milan guarda in Spagna per provare a rinforzare il centrocampo. Il quotidiano iberico As nella sua edizione on line aggiorna oggi la situazione di Dani Ceballos. Il centrocampista è al centro di un piccolo scontro tra il presidente Florentino Perez e l'allenatore Zinedine Zidane. Il primo crede fortemente nel talento del giocatore che sta brillando anche negli Europei Under 21, mentre il secondo non è per niente convinto che ...