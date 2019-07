Whirlpool | lavoratori al ministero dello Sviluppo Economico Oggi incontro con Di Maio

Mi chiedono di parlare di Whirlpool. Io rispondo con i diritti di lavoratori e migranti : Stimolato da un commentatore che, in sede di discussione del mio ultimo post dedicato a Carola e Salvini, mi chiedeva di occuparmi dei lavoratori della Whirlpool, voglio dedicare qualche considerazione all’argomento, se possibile in un’ottica più generale. Bisogna prima di tutto augurarsi che i lavoratori della Whirlpool vincano la loro battaglia e che si eviti una nuova spoliazione del Mezzogiorno e del territorio napoletano in ...

Whirlpool : la rabbia e gli insulti dei lavoratori contro i dirigenti : Nuovo incontro al Mise sul caso Whirlpool tra azienda, sindacati e il ministro Di Maio per scongiurare la chiusura dell'impianto di Napoli. All'uscita dei dirigenti della multinazionale è esplosa la rabbia dei lavoratori, in particolare contro l'amministratore delegato: "Traditore, La Morgia figlio di...". (Lapresse) Redazione ?

Whirlpool - la Fiom dopo il tavolo al Mise : “Piccolo passo in avanti”. Urla e cori dei lavoratori contro dirigenti dell’azienda : “Oggi c’è stato un piccolo passo avanti. Per la prima volta, l’azienda ha accettato di discutere la nostra proposta, non escludendo che la soluzione della vertenza possa anche essere trovata senza la vendita dello stabilimento. Quindi, accetta di discutere sul fatto che si resti a Napoli come Whirlpool per fare le lavatrici.Perché dismettere da Napoli significherebbe un disimpegno dall’Italia intera“. Così Barbara ...

Napoli - il premier Conte incontra i lavoratori della Whirlpool : «L'azienda colga la sfida della competitività» : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sta incontrando a Napoli una delegazione di lavoratori della Whirlpool. Il colloquio, cui prendono parte una ventina di persone inclusi alcuni...

Fumata grigia - Whirlpool resta in bilico : «Ma tuteleremo i lavoratori di Napoli» : Inviato a Roma Arriva con oltre un'ora di ritardo il ministro Di Maio. E non appena si siede, deciso, pone due condizioni ai vertici della Whirlpool: che non si chiuderà il sito e non ci...

Whirlpool - cardinale Sepe celebra messa tra i lavoratori : “Atteggiamento della proprietà ci sgomenta” : “Vogliamo dire con chiarezza che Napoli, la Campania, il Sud, l’Italia non sono territori da conquistare e abbandonare. Si abbia il coraggio di guardare in faccia i tanti padri e le tante madri di famiglia che, con il sudore della loro fronte e del loro lavoro, hanno consentito all’azienda di rimpinguare i suoi conti in banca“. Lo ha detto l’arcivescovo di Napoli, cardinale Crescenzio Sepe, nell’omelia alla ...

Whirlpool - incontro con Di Maio mentre i lavoratori protestano sotto il ministero. Azienda : “Oggi una soluzione non c’è” : incontro ad alta tensione al ministero dello Sviluppo tra Luigi Di Maio, i sindacati e i manager di Whirlpool, dopo che l’Azienda ha annunciato l’intenzione di vendere lo stabilimento di Napoli, nonostante un accordo quadro con i sindacati per il trasferimento della produzione di lavatrici in Italia. Secondo fonti sindacali l’ad di Whirlpool Italia, Luigi La Murgia, ha spiegato: “Non vogliamo chiudere ma individuare ...

Napoli - la prima notte di presidio dei lavoratori Whirlpool nello stabilimento di via Argine : Cinquanta operai accampati nelle varie aree dello stabilimento, 430 posti di lavoro a rischio: "Lunedì mattina assemblea"

Whirlpool chiude stabilimento Napoli - 420 lavoratori a rischio : L'articolo Whirlpool chiude stabilimento Napoli, 420 lavoratori a rischio proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Whirlpool - lavoratori sulle barricate : «Rischiamo di finire in strada» : «Siamo in centinaia di famiglie a rischiare di finire per strada e questa cosa in un territorio come Napoli è molto pericolosa». Commentano così i dipendenti dello...