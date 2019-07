Wanda Nara hot ad Ibiza | pose sexy in costume da bagno per la moglie-agente di Icardi

Wanda Nara incinta del sesto figlio? Nuovo gossip sulla moglie di Icardi : Wanda Nara e Mauro Icardi di Nuovo genitori? L’indizio Negli ultimi mesi la cronaca rosa ha parlato davvero molto di loro due. Wanda Nara e Mauro Icardi sono finiti spesso al centro dell’attenzione, anche un po’ a causa della partecipazione di Ivana Icardi al Grande Fratello. Ora la coppia è tornata a far parlare di […] L'articolo Wanda Nara incinta del sesto figlio? Nuovo gossip sulla moglie di Icardi proviene da gossip ...

Mauro Icardi apre al Napoli - previsto incontro con Ancelotti : convinta anche Wanda Nara : Mauro Icardi al Napoli sembra essere una trattativa tutt'altro che impossibile, anzi. Dopo il divorzio dalla sua amata Inter l'argentino sta pensando al suo futuro. Sono due le squadre di Serie A che se lo contendono, Napoli e Juve. Gli azzurri avevano provato a fare un tentativo già lo scorso anno, con scarsi risultati. La Juve, forte dell'arrivo di Cristiano Ronaldo, vorrebbe portare Icardi in bianconero, sotto richiesta di Maurizio Sarri. Se ...

Carotenuto : “Perché il calcio ha paura di Wanda Nara” : Sul Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport tiene alto il dibattito su Wanda Nara. Lo fa con un articolo di Angelo Carotenuto intitolato: “Il calcio ha paura di Wanda non di Icardi”. Carotenuto fa decine di esempi di procuratori uomini che hanno detto decisamente di peggio rispetto a Wanda Nara. Comincia così: Ci sono cose che Davide Torchia può permettersi e Wanda Nara no. Pure Torchia è alto e biondo, ma soprattutto è uomo. Se in ...

Maxi Lopez contro Wanda Nara : "Usare i figli per vendicarsi dell'ex mostra il tuo rancore e valore come persona" : Maxi Lopez butta nuova benzina sul fuoco che è il suo rapporto con Wanda Nara, ex compagna e madre dei suoi figli. Il calciatore argentino è intervenuto su Instagram per esprimere tutto il suo disappunto a proposito del comportamento della manager sportiva, colpevole a sua detta di averlo escluso dalla vita dei figli. In una Storia, poi rimossa prima dello scadere delle ventiquattro ore, Maxi Lopez ha condiviso un'immagine con un testo in ...

L’omelia dell’uguaglianza di genere nel calcio non vale per Wanda Nara (anche per le donne) : Il correttismo sessuale Oggi Jack O’ Malley, sul Foglio sportivo, fissa alcuni paletti che andrebbero inseriti nei libri di testo scolastici. I col­le­ghi che per un me­se han­no twit­ta­to elo­gi al cal­cio fem­mi­ni­le mi ri­cor­da­no i pa­ren­ti che a Na­ta­le di­co­no “che bra­vo” al nipoti­no che re­ci­ta la poe­sia, poi lo man­da­no a guar­da­re i car­to­ni ani­ma­ti nell’al­tra stan­za e ri­co­min­cia­no a par­la­re di ...

Maxi Lopez nuovamente contro Wanda Nara - : Francesca Galici Maxi Lopez torna ad attaccare la madre dei suoi figli, stavolta utilizando Instagram e pubblicando una storia molto forte. L'accusa è sempre la stessa: Wanda Nara gli impedirebbe di vedere i bambini Non sembra destinata ad avere un epilogo a breve la “guerra” tra Maxi Lopez e Wanda Nara. Da quando hanno divorziato, i due non si risparmiano accuse reciproche, la maggior parte dei quali riguarda la gestione dei tre ...

Rocco Siffredi : “Wanda Nara è una pornostar nata - sessualmente pazzesca” : Rocco Siffredi, ospite de La Zanzara su Radio 24, condotto con Giuseppe Cruciani, ha detto la sua in merito ad alcuni nomi dello spettacolo che avrebbero tutto il potenziale per diventare attrici dell’hard. Tra queste, in primis Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, che, stando alle valutazioni del noto porno attore, sarebbe una pornostar nata.Continua a leggere

Calciomercato Juventus – La clamorosa indiscrezione : c’è l’accordo tra Paratinici e Wanda Nara per Icardi in bianconero : Mauro Icardi alla Juventus? C’è l’accordo tra Wanda Nara e Paratici In attesa della prima giornata di campionato di Serie A, che si disputerà ad agosto, il calcio regala tanti colpi di scena e chicche speciali a colpi di mercato. Dopo la decisione dell’Inter e di Antonio Conte di escludere Mauro Icardi dal progetto nerazzurro, l’attaccante argentino sta trovando una nuova sistemazione. E’ la moglie-agente, ...

Juventus all'assalto di Icardi - ci sarebbe già l'accordo tra Paratici e Wanda Nara : Continua la vita da separato in casa per l'attaccante dell'Inter Mauro Icardi. Il centravanti argentino è rimasto a Milano non seguendo la squadra nella tournée in Asia a differenza di Radja Nainggolan, l'altro big che non rientra nei piani della società per la prossima stagione. Il futuro dell'attaccante è destinato ad essere lontano dai nerazzurri, anche se c'è incognita su quale sarà la sua prossima squadra. Sono due i club maggiormente ...

Auriemma svela le parole di Icardi mentre guardava una partita del Napoli. Giuntoli in costante contatto con Wanda Nara : Icardi-Napoli le ultime Raffaele Auriemma a Radio Marte nella trasmissione ‘Si gonfia la rete’ ha parlato delle ultime notizie sulla trattativa Icardi-Napoli e proprio riguardo l’attaccante ha svelato alcune dichiarazioni dette dallo stesso mentre guardava una partita del Napoli. Ecco gli aggiornamenti di Auriemma sulla trattativa: “L’argomento attaccante è preminente in casa Napoli e il bomber su cui il Napoli sta ...

Le sue vacanze bollenti! Wanda Nara sexy e provocante su Instagram : Wanda Nara sta trascorrendo il weekend ad Ibiza con i figli. Le vacanze della sexy argentina hanno mandato in delirio i suoi 5,5 milioni di follower su Instagram. Mentre il marito è a Milano ad allenarsi in solitaria e da epurato ad Appiano Gentile, lei se la spassa in giro per il mondo in attesa di trovargli la giusta sistemazione per evitare un muro contro muro con l'Inter che non farebbe bene né al club nerazzurro né al giocatore. ...

Rocco Siffredi shock - clamorosi apprezzamenti a Wanda Nara : “è una pornostar nata - secondo me sessualmente…” : Il famoso pornoattore italiano ha espresso il suo punto di vista su Wanda Nara, senza usare giri di parole Nessun freno per Rocco Siffredi, nemmeno quando c’è da commentare un personaggio noto come Wanda Nara. Il famoso pornoattore italiano è intervenuto ai microfoni de La Zanzara su Radio24, esprimendo il proprio punto di vista sulla moglie-agente di Mauro Icardi, che tanto ama far parlare di sè sui social. LaPresse/Gian Mattia ...

Il blob della giornata : Raiola dovrebbe rifarsi il guardaroba - Wanda Nara il fidanzato : Le parole da ricordare oggi 18 luglio Oggi è sicuramente la giornata di De Ligt alla Juve. Un’operazione da 75 milioni che incorona Mino Raiola re del mercato. È stato l’agente dalle origine campane, infatti, a convincere il club di Agnelli a spendere 75 milioni netti per l’acquisito del 19enne difensore centrale – divisi in cinque rate – e a ritagliare per sé 10,5 milioni di oneri accessori. Gene Gnocchi, nella sua consueta rubrica ...