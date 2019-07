Violenta rissa tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini a Stasera Italia

Fonte : blogo

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Volano parole grosse e non solo a, nella puntata andata in onda oggi 24 luglio 2019. In studio sono presenti, in mezzo a loro Maria Giovanna Maglie. Si parla dell'argomento centrale di quest'ultimo periodo in politica, ovvero il caso dei presunti 'fondi russi' alla Lega.L'opinionista esplica il suo pensiero sul tema ritenendo che non ci sono elementi chiari che possono avvalorare le accuse piovute sul partito della quale è leader Matteo Salvini: "C'è comunque un'indagine...",lo interrompe con l'irruenza che ormai è ben conosciuta al pubblico: "Questa non è un'indagine, è un crimine! è un crimine".trapubblicato su TVBlog.it 24 luglio 2019 22:12.

