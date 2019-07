Vietato fumare | la spiaggia di Castellammare del Golfo è “smoke free”

Vietato fumare in spiaggia 2019 : luoghi divieto e importo sanzioni da luglio : Vietato fumare in spiaggia 2019: luoghi divieto e importo sanzioni da luglio Vietato fumare in spiaggia: non è ancora una regola fissa ma a breve potrebbe diventare almeno una prassi. Così come ci siamo abituati al divieto di fumo nei luoghi chiusi o alla individuazione di aree dedicate ai fumatori in luoghi come gli aeroporti, presto potremo abituarci a vedere bandita la sigaretta in riva al mare. Vietato fumare in spiaggia, si ...

È ufficiale! Dal 15 luglio Vietato fumare in spiaggia : vietato fumare sulla battigia in spiaggia e in acqua a Pesaro... l’ordinanza per la spiaggia smoking free è diventata realtà dopo le anticipazioni di un paio di settimane fa. ‘Bionde’ al bando in riva al mare. Matteo Ricci sposa la crociata antifumo e annuncia: «vietato fumare sulla battigia e in acqua», scrive il sindaco su facebook, con tanto di hashtag ‘Pesaro #smokefreebeach’.-- L’ordinanza scatterà dal 15 luglio: «Anche a ...

Fumare in spiaggia potrebbe essere Vietato anche in Italia : Come ogni anno, con l’avvicinarsi del caldo e della stagione estiva tutti i mezzi di comunicazione e le istituzioni politiche si concentrano sulla quantità di plastica presente nei mari e negli oceani. Quest’anno invece il Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori) ha deciso di puntare il dito contro un altro fenomeno, già regolamentato in alcuni Comuni Italiani e ...