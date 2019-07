Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2019 ore 19 | 15

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 24 LUGLIO 2019 ORE 18.20 GINAPANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio APRIAMO CON LA FLAMINIA, LA STRADA E’ STATA CHIUSA A CAUSA DI UN INCIDENTE, TRA IL KM 29 E IL KM 32 E’ STATO ISTITUITO UN BY PASS IN LOCALITA’ MONTEFALCO, VIETATO IL TRANSITO AI MEZZI CON CARICO SUPERIORE ALLE 3 TONNELLATE E MEZZO FORTI DISAGI, CODE DA CASTELNUOVO DI PORTO E IL BIVIO PER MORLUPO, INDIREZIONE NORD SPOSTIAMOCI SULLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 24 LUGLIO 2019 ORE 16.20 GINAPANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN PRIMO PIANO LO SCIOPERO NAZIONALE CHE INTERESSA TUTTI I SETTORI AD ECCEZIONE DEL TRASPORTO AEREO L’AGITAZIONE E’ TERMINATA ALLE 16.30 NELLE RETI GESTITE DA ATAC, TPL E COTRAL PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, LA PROTESTA TERMINERA’ ALLE 17 SERVIZIO REGOLARE PER LE FRECCE E IL LEONARDO EXPRESS RICORDIAMO CHE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 24 LUGLIO 2019 ORE 15.20 GINAPANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN PRIMO PIANO LO SCIOPERO NAZIONALE CHE INTERESSA TUTTI I SETTORI (ESCLUSO IL TRASPORTO AEREO) MERCOLEDI’ NERO DUNQUE, PER I TRASPORTI L’AGITAZIONE E’ IN CORSO IN QUESTE ORE POSSIBILI DISAGI FINO ALLE 16.30 SU BUS, FILOBUS, METROPOLITANE E FERROVIE URBANE NELLA CAPITALE, PER AGEVOLARE LA MOBILITA’ I VARCHI DELLE ZONE A TRAFFICO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 24 LUGLIO 2019 ORE 12:20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE MARIA ROSARIA TORTOLA SUL RACCORDO IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LA TUSCOLANA E LA DIRAMAZIONE Roma SUD SI PROCEDE A RILENTO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE VERSO IL CENTRO CODE SULLA PONTINA IN USCITA DA Roma TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL RomaNO, ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 24 LUGLIO 2019 ORE 11:20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE MARIA ROSARIA TORTOLA INIZIAMO CON LA A1 Roma NAPOLI: RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO AL KM 625+000 IN DIREZIONE NAPOLI, CODE RESIDUE PER RIPRISTINO MANTO STRADALE PASSIAMO AL RACCORDO IN INTERNA SI STA IN FILA TRA LA CASILINA E LA VIA APPIA ANCHE PER INCIDENTE INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 24 LUGLIO 2019 ORE 10:20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE MARIA ROSARIA TORTOLA INIZIAMO CON LA A1 Roma NAPOLI CON CODE AL KM 625+000 PER INCIDENTE TRA FROSINONE E CEPRNANO IN DIREZIONE NAPOLI PASSIAMO AL RACCORDO IN INTERNA SI STA IN FILA TRA LA CASILINA E LA VIA APPIA MENTRE IN ESTERNA CODE E RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E TUSCOLANA E PIU’ AVANTI TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 24 LUGLIO 2019 ORE 09:20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE MARIA ROSARIA TORTOLA INZIAMO CON LA A1 MILANO NAPOLI CON CODE PER INCIDENTE AVVENUTO AL KM 489 IN DIREZIONE Roma TRA ATTIGLIANO E ORTE, MENTRE IN DIREZIONE NAPOLI SI STA IN FILA SEMPRE PER INCIDENTE AVVENUTO AL KM 625+000 TRA FROSINONE E CEPRANO PASSIAMO AL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA LA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 24 LUGLIO 2019 ORE 08:20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE MARIA ROSARIA TORTOLA INIZIAMO DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD CON UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 8+000 IN DIREZIONE Roma TRA FIANO RomaNO E CASTELNUOVO DI PORTO. SI VIAGGIA SU UNA SOLA CORSIA PRESTARE ATTENZIONE PASSIAMO AL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA LA CASILINA E LA VIA APPIA DA QUI SI RALLENTA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 24 LUGLIO 2019 ORE 07:20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE MARIA ROSARIA TORTOLA INIZIAMO DAL RACCORDO IN INTERNA CODE ANCHE PER INCIDENTE TRA LA CASILINA E LA VIA APPIA DA QUI SI RALLENTA FINO ALLA PONTINA TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO, CODE A TRATTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. INCOLONNAMENTI SULLA ...

