romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2019 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - fefebaraonda : RT @lercionotizie: #ultimora Roma, rivoluzione viabilità: Virginia Raggi pedonalizza i marciapiedi - RedesiderioRe : RT @lercionotizie: #ultimora Roma, rivoluzione viabilità: Virginia Raggi pedonalizza i marciapiedi -
Dalla Rete Google NewsMeteo: Lombardia, domani piogge poi torna il sereno - Affaritaliani.it
Meteo: Lombardia, domani piogge poi torna il sereno Affaritaliani.it
Milano, 21 giu. (AdnKronos) - Temporali domani in Lombardia per un "flusso umido instabile da sudovest collegato ad un'area depressionaria in avvicinamento ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 23 LUGLIO 2019 ORE 20:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA LE USCITE LAURENTINA ED APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO PERCORRENDO LA VIA PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA IL GRANDE RACCORDO E TOR DE CENCI IN DIREZIONE LATINA SI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2019 ore 19 : 45 : STRADALE Viabilità DEL 23 LUGLIO 2019 ORE 18:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E CASTEL GIUBILEO, E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 23 LUGLIO 2019 ORE 18:20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA ED APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA CASSIA BIS E CASTEL GIUBILEO, RIMANENDO IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA PERCORRENDO LA STATALE AURELIA SI STA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 23 LUGLIO 2019 ORE 18:20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA ED APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA CASSIA BIS E CASTEL GIUBILEO, RIMANENDO IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA PERCORRENDO LA STATALE AURELIA SI STA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 23 LUGLIO 2019 ORE 17:20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA TANGENZIALE EST E LO SVINCOLO PER TOR ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 23 LUGLIO 2019 ORE 17:20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA TANGENZIALE EST E LO SVINCOLO PER TOR ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 23 LUGLIO 2019 ORE 16:20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA PONTINA E LAURENTINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA RALLENTAMENTI SUL LITORALE RomaNO TRA CASTEL FUSANO E CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA VIA DEI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 23 LUGLIO 2019 ORE 16:20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA PONTINA E LAURENTINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA RALLENTAMENTI SUL LITORALE RomaNO TRA CASTEL FUSANO E CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA VIA DEI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 23 LUGLIO 2019 ORE 15:20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO AD ECCEZIONE DEL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO PERCORRENDO LA VIA PONTINA PER LAVORI SI STA IN CODA TRA CASTEL DI DECIMA E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 23 LUGLIO 2019 ORE 12:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA CASSIA, TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI; RESTANDO A NORD DELLA CAPITALE SEGNALIAMO INCOLONNAMENTI SULLA SALARIA, TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE VERSO IL CENTRO, QUI PER LAVORI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2019 ore 11 : 30 : IABILITÀ DEL 23 LUGLIO 2019 ORE 11:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA PONTINA CODE PER LAVORI DAL RACCORDO A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA E PROPRIO A CAUSA DEI LAVORI SULLA PONTINA CI SONO CODE SUL RACCORDO IN ESTERNA DALLA VIA DEL MARE ALLO SVINCOLO PONTINA SEMPRE SULLA PONTINA CODE PER LAVORI TRA PRATO CESARINO E BORGO PIAVE IN DIREZIONE LATINA CODE SULLA SALARIA DA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2019 ore 10 : 30 : IABILITÀ DEL 23 LUGLIO 2019 ORE 10:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA PONTINA CODE PER LAVORI DAL RACCORDO A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA E PROPRIO A CAUSA DEI LAVORI SULLA PONTINA CI SONO CODE SUL RACCORDO IN ESTERNA DALLA VIA DEL MARE ALLO SVINCOLO PONTINA SEMPRE SULLA PONTINA CODE PER LAVORI TRA PRATO CESARINO E BORGO PIAVE IN DIREZIONE LATINA CODE SULLA SALARIA DA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 23 LUGLIO 2019 ORE 09:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’AURELIA DOVE CI SONO CODE PER UN VEICOLO IN FIAMME TRA ARANOVA E MALAGROTTA IN DIREZIONE Roma SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA; IN ESTERNA TRA PRENESTINA E L’A24 Roma TERAMO E PIU’ AVANTI TRA BOCCEA E PISANA TRAFFICO INTENSO ANCHE LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24, CON ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 23 LUGLIO 2019 ORE 08:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’AURELIA DOVE CI SONO CODE PER UN VEICOLO IN FIAMME TRA ARANOVA E MALAGROTTA IN DIREZIONE Roma SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA; IN ESTERNA TRA PRENESTINA E L’A24 Roma TERAMO E PIU’ AVANTI TRA BOCCEA E PISANA TRAFFICO INTENSO ANCHE LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24, CON ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 23 LUGLIO 2019 ORE 08:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’AURELIA DOVE CI SONO CODE PER UN VEICOLO IN FIAMME TRA ARANOVA E MALAGROTTA IN DIREZIONE Roma SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA; IN ESTERNA TRA PRENESTINA E L’A24 Roma TERAMO E PIU’ AVANTI TRA BOCCEA E PISANA TRAFFICO INTENSO ANCHE LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24, CON ...