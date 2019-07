Venezia | Banksy indagato per murales | chiesta l' archiviazione E' un' opera

La profezia di Banksy sul rischio grandi navi a Venezia : Banksy aveva ragione sulla questione grandi navi a Venezia . Il 22 maggio sui suoi canali social l’artista aveva condiviso un video in cui, avvolto da cappotto e con viso celato da un cappello, esponeva per le strade di Venezia un’opera che oggi, dopo l’incidente della nave da crociera dell’Msc che ha speronato un battello turistico, si rivela essere un profetico monito contro i rischi del traffico delle grandi navi nei ...

Banksy a Venezia : il nuovo murales fa “schizzare” il valore di un palazzo storico : La nuova opera di Banksy, comparsa sulla facciata di uno storico palazzo Veneziano, ha fatto schizzare alle stelle il prezzo dell'edificio, già in vendita con Engel & Völkers. Nel murales è ritratto un profugo con un giubbotto salvagente che tiene in mano un razzo segnaletico da cui esce fumo rosa. La proprietà, già in corso di vendita tramite l’intermediazione di Engel & Völkers, dopo la riconosciuta paternità dell'artista, ha ...