Vela | Mondiali Laser Radial 2019 | Anne-Marie Rindom centra il secondo titolo iridato

Vela - Mondiali Laser Radial 2019 : Anne-Marie Rindom torna al comando - male le azzurre nella penultima giornata : Si avvia alla conclusione il programma dei Mondiali Laser Radial 2019 in corso di svolgimento nella acque giapponesi di Sakaiminato. La competizione assegna anche dieci posti per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, obiettivo già raggiunto nella rassegna iridata dello scorso anno dalla squadra italiana. nella penultima giornata si sono svolte altre due regate della Final Series e la danese Anne-Marie Rindom (57 punti), n.1 del ranking ...

Vela - Mondiali Laser Radial 2019 : Joyce Floridia all’inseguimento della top10 dopo la prima giornata della Final Series : Si è aperta la seconda fase dei Mondiali Laser Radial 2019, appuntamento di primo piano del calendario velistico internazionale in corso di svolgimento nelle acque giapponesi di Sakaiminato. Nella quarta giornata le atlete hanno cominciato la Final Series venendo suddivise tra Gold Fleet e Silver Fleet e le condizioni ottimali del campo di regata hanno permesso il regolare svolgimento di due prove. Mentre prosegue la lotta per le dieci carte ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Marco De Tullio - la grande riVelazione. Il nuovo gioiello di Morini che sta bruciando le tappe : Signore e signori, che Marco De Tullio! La finale dei 400 stile libero ai Mondiali 2019 in Corea del Sud non è stata solo l’occasione del poker d’oro di Sun Yang o del terzo bronzo consecutivo, tra Mondiali e Olimpiadi, per Gabriele Dettì. Si perché il classe 2000 che, da questa stagione, ha iniziato ad allenarsi sotto la guida di Stefano Morini sta bruciando le tappe. Un’ascesa costante quella del ragazzino del Bel Paese, ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Marco De Tullio - la grande riVelazione. Il nuovo gioiello di Morini che sta bruciando le tappe : Signore e signori, che Marco De Tullio! La finale dei 400 stile libero ai Mondiali 2019 in Corea del Sud non è stata solo l’occasione del poker d’oro di Sun Yang o del terzo bronzo consecutivo, tra Mondiali e Olimpiadi, per Gabriele Dettì. Si perché il classe 2000 che, da questa stagione, ha iniziato ad allenarsi sotto la guida di Stefano Morini sta bruciando le tappe. Un’ascesa costante quella del ragazzino del Bel Paese, ...

Vela - Mondiali Laser Radial 2019 : Joyce Floridia sale in quindicesima posizione - tre regate disputate nella terza giornata : La terza giornata di gara dei Mondiali Laser Radial 2019, in corso di svolgimento nelle acque giapponesi di Sakaiminato, ha permesso finalmente alle veliste di scendere in acqua senza difficoltà e di completare tre regate definendo maggiormente la classifica provvisoria. L’appuntamento riveste un’importanza particolare in considerazione delle dieci carte olimpiche in palio, contese tra quelle nazioni che ancora non sono riuscite a ...

Vela - Mondiali Laser Radial 2019 : Joyce Floridia sale in quindicesima posizione - tre regate disputate nella terza giornata : La terza giornata di gara dei Mondiali Laser Radial 2019, in corso di svolgimento nelle acque giapponesi di Sakaiminato, ha permesso finalmente alle veliste di scendere in acqua senza difficoltà e di completare tre regate definendo maggiormente la classifica provvisoria. L’appuntamento riveste un’importanza particolare in considerazione delle dieci carte olimpiche in palio, contese tra quelle nazioni che ancora non sono riuscite a ...

Vela - Mondiali Youth 2019 : Chiara Benini Floriani trionfa nei Laser Radial! Argento per Nicolò Renna e per Sposato/Centrone : Si conclude in trionfo il Campionato Mondiale Youth 2019 di Chiara Benini Floriani, che si aggiudica la medaglia d’oro nella classe Laser Radial femminile al termine di cinque giornate fantastiche nelle acque della baia di Danzica, nei pressi di Gdynia (Polonia). Per l’Italia non si tratta dell’unica soddisfazione di giornata, infatti sono arrivate altre due medaglie d’Argento grazie a Nicolò Renna negli RS:X e alla ...

Vela - Mondiali Laser Radial 2019 : Silvia Zennaro e Francesca Frazza chiudono al decimo posto l’unica regata della prima giornata : Si è conclusa nelle acque giapponesi di Sakaiminato, località sulla costa nordoccidentale dell’isola di Honshu, la prima giornata dei Mondiali Laser Radial 2019, evento di primo piano nel calendario velistico internazionale. L’appuntamento assegna il titolo iridato nella classe olimpica femminile e rappresenta una tappa fondamentale per le nazioni ancora alla ricerca della qualificazione a Tokyo 2020, obiettivo già raggiunto dalla squadra ...

Vela - Mondiali Youth 2019 : Chiara Benini Floriani allunga in testa nei Laser Radial nella penultima giornata - domani le regate per le medaglie : penultima giornata in archivio nelle acque di Gdynia (Polonia) per il Campionato del Mondo Youth 2019, appuntamento più importante della stagione per il movimento velistico giovanile. Lasciate definitivamente alle spalle le difficoltà meteorologiche dei primi giorni, l’organizzazione ha potuto proseguire con il programma facendo disputare regolarmente tutte le regate previste. La spedizione italiana si affaccia all’ultima giornata ...

Mondiali di Scherma – Curatoli di bronzo a Budapest - la riVelazione dell’azzurro : “mi ha ispirato Djokovic” : Le parole di Luca Curatoli dopo la medaglia di bronzo conquistata nella gara individuale di sciabola maschile ai Mondiali di Scherma 2019 in corso a Budapest Medaglia di bronzo per Curatoli ai Mondiali di Scherma in corso a Budapest. Nella prima giornata dedicata alle finali l’azzurro ha conquistato la medaglia di bronzo nella sciabola maschile, nonostante la sconfitta in semifinale contro il coreano Oh. “Mi ero prefissato di ...

Vela - Mondiali Youth 2019 : Nicolò Renna (RS : X) dominante nella terza giornata - sempre al comando anche Chiara Benini Floriani (Laser Radial) : Proseguono nelle acque di Gdynia (Polonia) le regate dei Campionati del Mondo Youth 2019, evento di spicco del calendario velistico internazionale giovanile. Dopo qualche problema con il vento nelle prime due giornate, l’organizzazione ha potuto sfruttare le condizioni eccellenti per recuperare il tempo perso e per riportarsi in parità con il programma. La spedizione azzurra si presenta all’appuntamento con importanti ambizioni e ...

Vela - Mondiali Youth 2019 : l’Italia parte bene con il primo posto di Chiara Benini Floriani nei Laser Radial e di Nicolò Renna negli RS : X : Si sono ufficialmente aperti i Campionati del Mondo Youth 2019 di Vela a Gdynia, in Polonia. Una partenza non facile per i 409 atleti iscritti e per gli organizzatori, costretti a rivoluzionare il programma delle prime due giornate a causa di un vento leggero insufficiente per consentire il regolare svolgimento di tutte le prove previste. Comincia nel migliore dei modi il Mondiale di Chiara Benini Floriani, vincitrice della prima regata ...

Nuoto - Mondiali Gwangju 2019. Le possibili riVelazioni dell’Italia : da Benedetta Pilato a Federico Burdisso - ecco i giovani d’assalto : I giovani azzurri vogliono diventare grandi in fretta, a partire da Gwangju, dopo l’edizione ricca di soddisfazioni degli scorsi Europei a Glasgow con tante finali e qualche medaglia a sorpresa. La sorpresa più grande potrebbe arrivare proprio dalla più giovane atleta chiamata da Butini a rappresentare l’Italia nel Nuoto: la neo-campionessa europea juniores Benedetta Pilato. In sei mesi la quattordicenne tarantina è passata da ...

Vela - Mondiali Laser Standard 2019 : Tom Burton in trionfo - pass olimpico per Svezia - Argentina - Russia - Ungheria e Guatemala : Si è concluso nelle acque giapponesi di Sakaiminato, località sulla costa nordoccidentale dell’isola di Honshu, il Mondiale Laser Standard 2019, evento di primo piano nel calendario velistico internazionale. La competizione si è svolta con assoluta regolarità e tutte le imbarcazioni hanno completato le dodici regate previste dal programma andando a definire la classifica finale. Il successo ha sorriso all’australiano Tom Burton (59 punti), ...