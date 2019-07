Usa | asta record per un paio di scarpe Nike del 1972 | vendute per 437 500 dollari

Ospedale SiracUsa - Miccichè : basta protestare : Miccichè invita a sospendere la manifestazione ancora in atto davanti la sede dell’assessorato regionale alla Sanita per l'Ospedale di Siracusa

Tumore al seno : ricercatori italiani svelano meccanismo che caUsa le metastasi : Aperta la strada verso terapie su misura contro una delle forme più frequenti di Tumore al seno, il carcinoma mammario intraduttale (Dcis): nel 30% dei casi questo Tumore sviluppa caratteristiche che gli consentono di invadere altri organi, causando metastasi. Il meccanismo molecolare è stato svelato da un gruppo di scienziati dell’Istituto Firc di oncologia molecolare (Ifom) e dell’università degli Studi di Milano, autori di uno ...

Elena Santarelli accUsata di essere troppo magra : “Basta - il dolore per Giacomo mi ha prosciugato” : Elena Santarelli ha replicato a coloro che l'accusano di essere troppo magra. La showgirl ha ricordato che negli ultimi due anni ha dovuto affrontare una battaglia dolorosa ed estenuante, quella del figlio Giacomo contro un tumore cerebrale: "La mia vita è cambiata e anche il mio corpo, pur mangiando non ingrasso".Continua a leggere

Matteo Salvini e la Russia - "un suicidio - colossale errore politico". Il leghista Cè - accUsa devastante : "Servo sciocco di due padroni". A definire così Matteo Salvini non è un grillino o uno del Pd, ma Alessandro Cè, leghista della prima ora. L'ex assessore alla Sanità in Regione Lombardia e fondatore di "Lombardi verso Nord", intervistato dal Fatto quotidiano, commenta la vicenda Metropol e dei presu

“Basta Usare Bibbiano per propaganda” : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – “Leggo che qualche attivista del partito di Di Maio, in modo del tutto assurdo, chiama in causa addirittura me su questa drammatica vicenda. Mettiamo le cose in chiaro: 1. Non c’è nulla di più grave che manipolare dei bambini a scopo di lucro e i responsabili di un fatto così odioso andrebbero puniti con il massimo della severità”. Lo afferma la deputata di Leu, Laura Boldrini. parlando del ...

Basta non Usare lo smartphone! Vacanza gratis di 5 giorni sulle Dolomiti : Un soggiorno di 5 giorni completamente gratuito, a patto però di lasciare a casa smartphone e computer. Nelle Dolomiti, sull’Agordino, in provincia di Belluno, si offre un esperienza da vivere a tu per tu con la natura senza comodità né sicurezze, partecipando anche ad attività di ricostruzione del territorio che, il 28 ottobre scorso, ha subito ingenti danni dalla tempesta Vaia. Lo riporta il Corriere delle Alpi.\\La campagna si chiama ...

Tennis - ATP Bastad 2019 : i risultati di giovedì 18 luglio. Richard Gasquet e Joao SoUsa ai quarti di finale : Si delinea completamente il quadro dei qualificati ai quarti di finale dell’ATP di Bastad (Svezia). Sul rosso del torneo di Tennis scandinavo, il francese Richard Gasquet (n.50 del mondo), reduce da un’operazione all’inguine, sta cercando di ritrovare se stesso e il risultato odierno lo conforta. Il 4-6 6-3 6-4 con cui si è imposto contro l’austriaco Dennis Novak (n.121 del ranking) dimostra che dal punto di vista ...

Appalti sanità - Garavaglia assolto da accUsa di turbativa d'asta : assolto dall'accusa di turbativa d'asta il viceministro dell'Economia Massimo Garavaglia. La sentenza e' stata emessa dai giudici sezione penale

Processo Sanità - Massimo Garavaglia assolto dall’accUsa di turbativa d’asta. A Mantovani inflitti 5 anni e mezzo : assolto per non aver commesso il fatto. Il viceministro leghista dell’Economia Massimo Garavaglia era accusato di turbativa d’asta, in qualità di ex assessore lombardo all’Economia, per una gara da 11 milioni di euro del 2014 per il servizio di trasporto di persone dializzate. Per il politico del Carroccio il pm aveva chiesto una condanna a 2 anni. Con lui tra gli imputati figura anche l’ex vicepresidente della Regione Lombardia Mario Mantovani, ...

L’arsenico del riso può caUsare malattie cardiache - diabete e cancro : bollire non basta - bisogna cuocerlo nel modo giusto : E’ di oggi la notizia che il NAS di Torino, nel corso dei controlli sulla produzione del riso, presso un’azienda agricola della provincia di Novara ha sequestrato 160 tonnellate di risone contenuto all’interno di quattro silos, a loro volta allocati all’interno di un magazzino coperto da un tetto in amianto. Nel corso dell’accertamento i militari hanno rinvenuto piume e gusci di volatili, nonché escrementi di roditori. Il titolare ...