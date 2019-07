Undicenne muore dopo aver mangiato una barretta al cioccolato | l’errore nell’esposizione

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Ha provato a fare di tutto per salvare suo figlio ma è stato inutile. Raffi Pownall è mortounadi: il bambino soffriva di una grave allergia al lattosio ed era con suo padre quando è accaduto il fatto, alcune settimana fa. Solo oggi i media britannici hanno pubblicato la notizia. Secondo quanto riportato dal Sun, il papà ha preso ladal reparto di un supermercato dove stanno proprio i prodotti per chi è allergico. Soloche Raffi l’ha mangiata e ha cominciato a sentirsi male, l’uomo ha letto gli ingredienti e ha capito che nelnon era presente il glutine ma c’era invece una discreta quantità di latte in polvere. Sufficiente per procurare al bambino uno shock anafilattico. Raffi è morto al Royal Blackburn Hospital. “Pownall ha fatto tutti il possibile per salvare suo figlio, prima utilizzando il suo ...

