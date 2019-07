UN POSTO AL SOLE | anticipazioni puntata di giovedì 25 luglio 2019

Fonte : tvsoap

(Di mercoledì 24 luglio 2019)5304 di Unalin onda25: Un inatteso incontro al Caffè Vulcano permette a Vittorio Del Bue (Amato D’Auria) di capire meglio il contesto familiare di Mia (Ludovica Nasti) e Alex (Maria Maurigi), ma la situazione potrebbe sfuggirgli di mano. Riuscirà a cavarsela? Marina (Nina Soldano), per cercare di rendere giustizia al padre Arturo (Massimiliano Jacolucci), prende un’importante decisione. A casa di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), la piccola Irene (Greta Putaturo) mette a dura prova la pazienza di suo nonno… Unal: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Potete leggere l'articolo UNALdi25su Tv Soap.

