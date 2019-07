Dreqqer1 : RT @ilpost: Un paio di rare sneaker Nike è stato venduto all’asta per 437 mila dollari - ilpost : Un paio di rare sneaker Nike è stato venduto all’asta per 437 mila dollari - Giuly_owo : Prima ero molto attiva nei gruppi ma penso che dopo un paio di episodi successi (penso sia per quelli o non mi sapr… -

Dalla Rete Google News

BeBeez

NEW YORK, NEW YORK – JULY 15: A view of sneakers on display for “The Ultimate Sneaker Collection” online auction at Sotheby's on July 15, 2019 in New ...