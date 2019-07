Ultime Notizie Roma del 24-07-2019 ore 13 | 10

Scuola - Bonus 500 euro docenti Ultime Notizie : ecco la nuova proposta contro frodi e uso distorto della Card : Si continua a discutere in merito all’utilizzo del cosiddetto Bonus da 500 euro per l’aggiornamento e la formazione degli insegnanti. A questo proposito la senatrice del Movimento 5 Stelle, Tiziana Drago, ha presentato un’interrogazione rivolta al Ministero dell’Istruzione e a quello delle Finanze, in merito alle criticità rilevate sull’uso della Carta del Docente. L’esponente grillina, nella stessa ...

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora di oggi. Morto l'avvocato Carlo Federico Grosso - 24 luglio - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi. E' Morto l'avvocato Carlo Federico Grosso, uno dei più noti avvocati penalisti italiani, 24 luglio 2019,

Ultime Notizie Roma del 24-07-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale drogati dalla redazione è in studio Roberta Frascarelli estratto appena firmato la rana il rinnovo del contratto dei medici e dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale dopo un’attesa di 10 anni il contratto da circa 130000 professionisti della sanità l’ipotesi di rinnovo relativa al triennio 2016-2018 a per me segretario FP CGIL medici Andrea Filippi prevede un aumento medio pro capite di €200 al mese ...

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi. Baby gang - 2 arresti a Pordenone - 24 luglio 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi. Baby gang, due arresti a Pordenone: fermati due ragazzini di 15 e 16 anni, tutti i dettagli, 24 luglio 2019,

Pensioni Ultime Notizie : Quota 100 - ecco il piano giovani della Fornero : Pensioni ultime notizie: Quota 100, ecco il piano giovani della Fornero Proprio ieri avevamo pubblicato un articolo avente come oggetto l’alert della Cgil sulle Pensioni per i più giovani e l’idea di una pensione di garanzia per tutti che potesse dare ai giovani lavoratori di oggi un assegno da 1000 euro al mese alla maturazione dei 66 anni di età o 43 anni di contributi. Il grosso rischio, infatti, è che i giovani di oggi debbano lavorare ...

Scuola - regionalizzazione Ultime Notizie : ecco cosa ha detto il vicepremier Di Maio : Il vicepremier Luigi Di Maio ha parlato di autonomia differenziata nel corso di un suo intervento a margine del Giffoni Film Festival. ecco le parole del leader del Movimento 5 Stelle su una delle questioni più dibattute degli ultimi giorni sul piano politico. Di Maio sulla regionalizzazione: ‘L’autonomia si farà’ ‘L’autonomia si farà, io l’ho sempre detto. Ovviamente abbiamo messo fuori l’assunzione dei docenti su ...

I retroscena di Blogo : Euro Games da settembre su Canale 5 - ecco le Ultime notizie : L'appuntamento è uno di quegli imperdibili per gli amanti del vintage e per chi vuole vedere come si divertivano gli italiani d'estate in televisione nel secolo scorso. Ci riferiamo al "reboot" di Giochi senza frontiere che è stato chiamato Euro Games.Al timone per l'Italia di questa manifestazione giocosa sono stati chiamati Ilary Blasi ed Alvin, la messa in onda sarà su Canale 5 al giovedì a partire dal 19 di settembre per 6 settimane. ...

Calciomercato Inter News/ Zapata è l'alternativa a Lukaku - Ultime Notizie - : Calciomercato Inter News, oggi 24 luglio 2019, ultime notizie: l'alternativa a Lukaku è Zapata. Prosinecki parla dell'affare che porterà a Milano Dzeko.

Calciomercato Napoli News/ Accordo con Mauro Icardi! - Ultime Notizie - : Calciomercato Napoli News, oggi 24 luglio 2019, ultime notizie: bozza di Accordo con Mauro Icardi, e per l'attacco spunta il giovane Rafael Leao.

