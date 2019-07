Trasporti : sindacati - in Sicilia adesione sciopero al 75% per tpl e ferrovie (2) : (AdnKronos) - "Lo sciopero nella nostra terra ha una valenza in più perché la Sicilia, ultima regione d’Europa, soffre di un gap infrastrutturale e dei Trasporti che limita il suo sviluppo" affermano i tre segretari generali regionali Filt Cgil, Fit Cisl e UilTrasporti Sicilia, Franco Spanò, Dionisi

Trasporti : sindacati - in Sicilia adesione sciopero al 75% per tpl e ferrovie : Palermo, 24 lug. (AdnKronos) - E’ stata di circa il 75 per cento per il trasporto pubblico locale e per quello ferroviario l’adesione in Sicilia allo sciopero generale nazionale indetto da Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti. Per Anas hanno scioperato oltre il 50 per cento, mentre registra un picco di

Trasporti : sindacati - in Sicilia adesione sciopero al 75% per tpl e ferrovie (2) : (AdnKronos) – “Lo sciopero nella nostra terra ha una valenza in più perché la Sicilia, ultima regione d’Europa, soffre di un gap infrastrutturale e dei Trasporti che limita il suo sviluppo” affermano i tre segretari generali regionali Filt Cgil, Fit Cisl e UilTrasporti Sicilia, Franco Spanò, Dionisio Giordano e Agostino Falanga che hanno partecipato al presidio di Palermo. La riforma del tpl, il rilancio del Cas, la ...

Sciopero Trasporti - mercoledì nero per chi viaggia : i sindacati confermo lo stop - gli orari : Per lo Sciopero dei trasporti di mercoledì 24 luglio si fermeranno autobus, treni, traghetti e persino il personale di autostrade. Lo stop riguarderà moltissimi settori del trasporto sia locale che nazionale, sia passeggeri che merci. Lo Sciopero di venerdì 26 luglio invece coinvolgerà il trasporto aereo.Continua a leggere

I sindacati confermano lo sciopero dei Trasporti del 24 luglio : I sindacati rispondono con un secco no alla richiesta avanzata dal ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, che al tavolo sui trasporti ha chiesto di sospendere lo sciopero generale previsto in tutta Italia per il 24 e 26 luglio. La richiesta arriva dopo l'incendio doloso che ieri ha praticam

Trasporti - confermati dai sindacati i due giorni di sciopero. Domani giornata nera : Confermato dai sindacati lo sciopero generale dei Trasporti di Domani e del 26 nel trasporto aereo. Unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl e UilTrasporti, spiegano che l'incontro di oggi al...

Sciopero dei Trasporti - no dei sindacati alla revoca : caos in vista su aerei e treni Stop - orari - mezzi : i rischi per chi viaggia : Il ministro Toninelli chiede ai sindacati il rinvio dello Sciopero in seguito anche all'attentato di ieri sulla linea dell'alta velocità vicino Firenze che ha provocato disagi

Trasporti - Toninelli chiede un rinvio degli scioperi. Sindacati : “Mancano le condizioni per farlo” : Danilo Toninelli, ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, ha chiesto che vengano rinviati gli scioperi previsti per i prossimi 24 e 26 luglio, anche alla luce del blocco delle reti ferroviarie che ieri ha interessato l'intero Paese. Ma i Sindacati fanno sapere che non ci sono le condizioni per revocare o posticipare gli scioperi.Continua a leggere

Trasporti - Toninelli : "Rinviate gli scioperi del 24 e 26 luglio". I sindacati : "Non ci sono le condizioni" : Il tavolo al ministero delle Infrastrutture in vista del doppio stop in programma questa settimana. Gli orari della mobilitazione città per città

Sciopero Trasporti - Toninelli chiede rinvio. No dei sindacati : Sciopero trasporti, Toninelli chiede rinvio. No dei sindacati Il ministro dei trasporti: "Siamo dalla vostra parte ma non abbiamo la bacchetta magica". Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti ribadiscono: l'astensione di mercoledì sui treni ci sarà. In trattativa una riduzione oraria su quella del trasporto aereo di ...

Toninelli prova a scongiurare lo sciopero dei Trasporti. I sindacati : "Non ci sono le condizioni" : Gli italiani si stanno già muovendo in massa per le vacanze estive e migliaia di turisti da tutto il Mondo stanno raggiungendo l'Italia per lo stesso motivo, ma questi spostamenti rischiano di essere complicati dai due scioperi dei trasporti previsti per il 24 e il 26 luglio.Ora, a poche ore dal primo sciopero previsto per domani, il Ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, già criticato quotidianamente dal vicepremier Matteo Salvini, si sta ...

