Trasporti | sciopero nazionale | a Palermo adesione al 10 per cento

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 24 luglio 2019), 24 lug. (AdnKronos) – Si attesta al 10%, secondo i dati diffusi dall’Amat, azienda che gestisce il trasporto pubblico a, l’nel capoluogo siciliano allodeiindetto da Filt Cgil, Fit Cisl e Uil. “Su 120 autobus in servizio nelle linee dell’Amat – si legge in una nota dell’azienda – soltanto dodici risultano rientrate in rimessa nell’orario di punta (alle 12), il 10 per. Sei su dieci sono stati i tram che hanno svolto regolare servizio (2 su 4 nella linea 1, 1 su 2 nella linea 2, 1 su 2 nella linea 4)”. L'articolo, aal 10 perCalcioWeb.

Capezzone : Se i #sindacati, con quello che è successo ieri, non hanno la sensibilità (minima: proprio da minimo sindacale) di… - Agenzia_Ansa : Mercoledì nero per i #trasporti. Al via lo #sciopero generale di treni, metro, bus e navi con modalità e fasce orar… - Agenzia_Ansa : #Sciopero nei #trasporti, si preannuncia un mercoledì nero #ANSA -