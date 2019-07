Trasporti : sindacati - in Sicilia adesione sciopero al 75% per tpl e ferrovie (2) : (AdnKronos) - "Lo sciopero nella nostra terra ha una valenza in più perché la Sicilia, ultima regione d’Europa, soffre di un gap infrastrutturale e dei Trasporti che limita il suo sviluppo" affermano i tre segretari generali regionali Filt Cgil, Fit Cisl e UilTrasporti Sicilia, Franco Spanò, Dionisi

Trasporti : sindacati - in Sicilia adesione sciopero al 75% per tpl e ferrovie (2) : (AdnKronos) – “Lo sciopero nella nostra terra ha una valenza in più perché la Sicilia, ultima regione d’Europa, soffre di un gap infrastrutturale e dei Trasporti che limita il suo sviluppo” affermano i tre segretari generali regionali Filt Cgil, Fit Cisl e UilTrasporti Sicilia, Franco Spanò, Dionisio Giordano e Agostino Falanga che hanno partecipato al presidio di Palermo. La riforma del tpl, il rilancio del Cas, la ...

Trasporti : sindacati - in Sicilia adesione sciopero al 75% per tpl e ferrovie : Palermo, 24 lug. (AdnKronos) – E’ stata di circa il 75 per cento per il trasporto pubblico locale e per quello ferroviario l’adesione in Sicilia allo sciopero generale nazionale indetto da Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti. Per Anas hanno scioperato oltre il 50 per cento, mentre registra un picco di circa l’86% lo stop per i lavoratori portuali e marittimi che, pur garantendo i servizi minimi essenziali, hanno ...

Trasporti : sciopero nazionale - a Palermo adesione al 10 per cento : Palermo, 24 lug. (AdnKronos) – Si attesta al 10%, secondo i dati diffusi dall’Amat, azienda che gestisce il trasporto pubblico a Palermo, l’adesione nel capoluogo siciliano allo sciopero nazionale dei Trasporti indetto da Filt Cgil, Fit Cisl e UilTrasporti. “Su 120 autobus in servizio nelle linee dell’Amat – si legge in una nota dell’azienda – soltanto dodici risultano rientrate in rimessa ...

Lo sciopero dei Trasporti : oggi fermi treni - metro - bus e navi : Ha preso il via con diverse modalità e fasce orarie a seconda della città, lo sciopero dei trasporti che il ministro Danilo Toninelli ha cercato di scongiurare ieri in extremis. I sindacati confederali hanno respinto anche la richiesta di rinvio da parte del Garante: treni, metro, bus e navi si fermano. "Le ragioni restano", si legge nella nota congiunta Filt-Cgil Fit-Cisl e Uiltrasporti al termine dell’incontro al ministero delle ...

Sciopero Trasporti : oggi si fermano treni - metro - bus e navi. Venerdì tocca agli aerei : Mercoledì nero per i trasporti: è iniziato lo Sciopero generale di treni, metri, bus e navi, con modalità e fasce orarie diverse da città a città. I sindacati confederali hanno respinto la richiesta di rinvio presentata dal Ministero dei trasporti e dal Garante, confermando la mobilitazione. Per Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti le ragioni della mobilitazione “rimangono quindi tutte valide, nonostante il ministro nel corso della riunione ...

