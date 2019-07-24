romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 24-07-2019 ore 20:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - VAIstradeanas : 19:51 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2019 ore 19:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
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Traffico Roma del 24-07-2019 ore 11:30 Roma Daily News
BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI PER TRAFFICO E PER UN ...
Traffico Roma del 24-07-2019 ore 19 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA BIVIO Roma FIUMICINO E USCITA RomaNINA, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA OSPEDALE S.ANDREA E SALARIA E TRA SVINCOLO NOMENTANA E USCITA PRENESTINA. TANGENZIALE EST IN CODA VERSO SAN GIOVANNI TRA CORSO FRANCIA E VIA SALARIA E TRA VIA TIBURTINA E VIALE CASTRENSE. DISAGI IN VIA SALARIA, PER LAVORI DI ASFALTATURA SI PROCEDE SU UNA CARREGGIATA RIDOTTA, CON INEVITABILI ...
Traffico Roma del 24-07-2019 ore 19 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA BIVIO Roma FIUMICINO E USCITA RomaNINA, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA OSPEDALE S.ANDREA E SALARIA E TRA SVINCOLO NOMENTANA E USCITA PRENESTINA. TANGENZIALE EST IN CODA PER INCIDENTE TRA VIALE CASTRENSE E ALLACCIAMENTO A24 Roma TERAMO VERSO LO STADIO OLIMPICO. VERSO SAN GIOVANNI INCOLONNAMENTI TRA CORSO FRANCIA E VIA SALARIA E TRA VIA TIBURTINA E VIALE CASTRENSE. ...
Traffico Roma del 24-07-2019 ore 18 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA BIVIO Roma FIUMICINO E USCITA RomaNINA, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA OSPEDALE S.ANDREA E SALARIA E TRA SVINCOLO NOMENTANA E USCITA PRENESTINA. TANGENZIALE EST IN CODA PER INCIDENTE TRA VIALE CASTRENSE E ALLACCIAMENTO A24 Roma TERAMO VERSO LO STADIO OLIMPICO. VERSO SAN GIOVANNI INCOLONNAMENTI TRA CORSO FRANCIA E VIA SALARIA E TRA VIA TIBURTINA E VIALE CASTRENSE. ...
Traffico Roma del 24-07-2019 ore 18 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA BIVIO Roma FIUMICINO E USCITA RomaNINA, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA SVINCOLO NOMENTANA E USCITA A24 Roma TERAMO. TANGENZIALE EST IN CODA PER INCIDENTE TRA VIALE CASTRENSE E ALLACCIAMENTO A24 Roma TERAMO VERSO LO STADIO OLIMPICO. DISAGI IN VIA SALARIA, PER LAVORI DI ASFALTATURA SI PROCEDE SU UNA CARREGGIATA RIDOTTA, CON INEVITABILI RALLENTAMENTI E CODE TRA VILLA ...
Traffico Roma del 24-07-2019 ore 17 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA BIVIO Roma FIUMICINO E USCITA RomaNINA, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA SVINCOLO NOMENTANA E USCITA A24 Roma TERAMO. TANGENZIALE EST IN CODA PER INCIDENTE TRA VIALE CASTRENSE E ALLACCIAMENTO A24 Roma TERAMO VERSO LO STADIO OLIMPICO. DISAGI IN VIA SALARIA, PER LAVORI DI ASFALTATURA SI PROCEDE SU UNA CARREGGIATA RIDOTTA, CON INEVITABILI RALLENTAMENTI E CODE TRA VILLA ...
Traffico Roma del 24-07-2019 ore 17 : 00 : Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO. A MORENA, PRUDENZA PER UN INCIDENTE CON MEZZI PESANTI COINVOLTI SU VIA ANAGNINA VICINO VIA ZAMBRONE. POSSIBILI RALLENTAMENTI DURANTE LE CHIUSURE PER I RILIEVI E POI PER I LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE. A VAL MELAINA, DISAGI IN VIA SALARIA, PER LAVORI DI ASFALTATURA SI PROCEDE SU UNA CARREGGIATA RIDOTTA, CON INEBITABILI RALLENTAMENTI E CODE TRA ...
Traffico Roma del 24-07-2019 ore 16 : 30 : Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO. A MORENA, PRUDENZA PER UN INCIDENTE CON MEZZI PESANTI COINVOLTI SU VIA ANAGNINA VICINO VIA ZAMBRONE. POSSIBILI RALLENTAMENTI DURANTE LE CHIUSURE PER I RILIEVI E POI PER I LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE. A VAL MELAINA, DISAGI IN VIA SALARIA, PER LAVORI DI ASFALTATURA SI PROCEDE SU UNA CARREGGIATA RIDOTTA, CON INEBITABILI RALLENTAMENTI E CODE TRA ...
Traffico Roma del 24-07-2019 ore 15 : 30 : Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO. A MORENA, PRUDENZA PER UN INCIDENTE CON MEZZI PESANTI COINVOLTI SU VIA ANAGNINA VICINO VIA ZAMBRONE. POSSIBILI RALLENTAMENTI DURANTE LE CHIUSURE PER I RILIEVI E POI PER I LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE. A VAL MELAINA, DISAGI IN VIA SALARIA, PER LAVORI DI ASFALTATURA SI PROCEDE SU UNA CARREGGIATA RIDOTTA, CON INEBITABILI RALLENTAMENTI E CODE TRA ...
Traffico Roma del 24-07-2019 ore 14 : 30 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO. DOPO I DISAGI DI QUESTA MATTINA A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE IN PROSSIMITà DI VIALE ETIOPIA, SI GUIDA ORA SENZA PROBLEMI SU ENTRAMBE LE DIREZIONI DELLA TANGENZIALE EST. A MORENA, PRUDENZA PER UN INCIDENTE CON MEZZI PESANTI COINVOLTI SU VIA ANAGNINA VICINO VIA ZAMBRONE. PER LA STESSA CAUSA, PRUDENZA ANCHE A CORCOLLE IN VIA ...
Traffico Roma del 24-07-2019 ore 13 : 30 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO. DOPO I DISAGI DI QUESTA MATTINA A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE IN PROSSIMITà DI VIALE ETIOPIA, SI GUIDA ORA SENZA PROBLEMI SU ENTRAMBE LE DIREZIONI DELLA TANGENZIALE EST. A MORENA, PRUDENZA PER UN INCIDENTE CON MEZZI PESANTI COINVOLTI SU VIA ANAGNINA VICINO VIA ZAMBRONE. PER LA STESSA CAUSA, PRUDENZA ANCHE A CORCOLLE IN VIA ...
Traffico Roma del 24-07-2019 ore 12 : 30 : OGGI MERCOLEDI’ 24 LUGLIO E’ IN PROGRAMMA UNO SCIOPERO NAZIONALE DEI TRASPORTI. A Roma E NEL LAZIO LA PROTESTA SARA’ DI 4 ORE DALLE 12.30 ALLE 16.30. L’AGITAZIONE INTERESSERA’ ATAC Roma TPL E COTRAL. DISAGI ANCHE PER CHI VIAGGIA IN TRENO, LE FERROVIE DELLO STATO COMUNICANO CHE DALLE 9:00 ALLE 17:00 I TRENI POTREBBERO SUBIRE CANCELLAZIONI O VARIAZIONI. SONO TERMINATI I LAVORI NELLA GALLERIA FARNESINA PER LA SOSTITUZIONE DEL VECCHIO IMPIANTO DI ...
Traffico Roma del 24-07-2019 ore 11 : 30 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI PER Traffico E PER UN INCIDENTE, DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALL’APPIA. SI GUIDA REGOLARMENTE LUNGO TUTTO L’ANELLO ESTERNO. SULLA TANGENZIALE EST SEMPRE PRUDENZA PER I DISAGI CAUSATI DA UN GRAVE INCIDENTE AVVENUTO QUESTA MATTINA IN PROSSIMITÀ DI VIALE ETIOPIA IN DIREZIONE DELLO STADIO. A TRIGORIA, PRUDENZA A CAUSA DI UN INCENDIO IN VIA LAURENTINA ...
Traffico Roma del 24-07-2019 ore 10 : 30 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SULLA TANGENZIALE EST, CONTINUANO I DISAGI A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE IN PROSSIMITÀ DI VIALE ETIOPIA IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO. SI RALLENTA ANCHE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, A PARTIRE DA VIA SALARIA PER I CURIOSI. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALL’ARDEATINA, IN ESTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO DALLO SVINCOLO DELL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO A VIA ...
Traffico Roma del 24-07-2019 ore 10 : 00 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SULLA TANGENZIALE EST, CONTINUANO I DISAGI A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE IN PROSSIMITÀ DI VIALE ETIOPIA IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO. SI RALLENTA ANCHE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, A PARTIRE DA VIA SALARIA PER I CURIOSI. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALL’ARDEATINA, IN ESTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO DALLO SVINCOLO DELL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO A VIA ...
Traffico Roma del 24-07-2019 ore 09 : 30 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SULLA TANGENZIALE EST, CONTINUANO I DISAGI A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE IN PROSSIMITÀ DI VIALE ETIOPIA IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO. SI RALLENTA ANCHE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, A PARTIRE DA VIA SALARIA PER I CURIOSI. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALL’ARDEATINA, IN ESTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO DALLO SVINCOLO DELL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO A VIA ...