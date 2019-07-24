Traffico Roma del 24-07-2019 ore 12 | 30

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Traffico Roma del 24-07-2019 ore 11:30 Roma Daily News
BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI PER TRAFFICO E PER UN ...
Traffico Roma del 24-07-2019 ore 11 : 30 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI PER Traffico E PER UN INCIDENTE, DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALL’APPIA. SI GUIDA REGOLARMENTE LUNGO TUTTO L’ANELLO ESTERNO. SULLA TANGENZIALE EST SEMPRE PRUDENZA PER I DISAGI CAUSATI DA UN GRAVE INCIDENTE AVVENUTO QUESTA MATTINA IN PROSSIMITÀ DI VIALE ETIOPIA IN DIREZIONE DELLO STADIO. A TRIGORIA, PRUDENZA A CAUSA DI UN INCENDIO IN VIA LAURENTINA ...
Traffico Roma del 24-07-2019 ore 10 : 30 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SULLA TANGENZIALE EST, CONTINUANO I DISAGI A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE IN PROSSIMITÀ DI VIALE ETIOPIA IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO. SI RALLENTA ANCHE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, A PARTIRE DA VIA SALARIA PER I CURIOSI. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALL’ARDEATINA, IN ESTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO DALLO SVINCOLO DELL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO A VIA ...
Traffico Roma del 24-07-2019 ore 10 : 00 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SULLA TANGENZIALE EST, CONTINUANO I DISAGI A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE IN PROSSIMITÀ DI VIALE ETIOPIA IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO. SI RALLENTA ANCHE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, A PARTIRE DA VIA SALARIA PER I CURIOSI. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALL’ARDEATINA, IN ESTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO DALLO SVINCOLO DELL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO A VIA ...
Traffico Roma del 24-07-2019 ore 09 : 30 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SULLA TANGENZIALE EST, CONTINUANO I DISAGI A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE IN PROSSIMITÀ DI VIALE ETIOPIA IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO. SI RALLENTA ANCHE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, A PARTIRE DA VIA SALARIA PER I CURIOSI. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALL’ARDEATINA, IN ESTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO DALLO SVINCOLO DELL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO A VIA ...
Traffico Roma del 24-07-2019 ore 09 : 00 : OGGI MERCOLEDI’ 24 LUGLIO E’ IN PROGRAMMA UNO SCIOPERO NAZIONALE DEI TRASPORTI. A Roma E NEL LAZIO LA PROTESTA SARA’ DI 4 ORE DALLE 12.30 ALLE 16.30. L’AGITAZIONE INTERESSERA’ ATAC Roma TPL E COTRAL. DISAGI ANCHE PER CHI VIAGGIA IN TRENO, LE FERROVIE DELLO STATO COMUNICANO CHE DALLE 09 ALLE 17 I TRENI POTREBBERO SUBIRE CANCELLAZIONI O VARIAZIONI. SULLA TANGENZIALE EST, CODE A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE IN PROSSIMITÀ DI VIALE ETIOPIA IN ...
Traffico Roma del 24-07-2019 ore 08 : 30 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. CODE A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ DI VIALE ETIOPIA IN DIREZIONE STADIO. DISAGI A PARTIRE DALLO SVINCOLO DELLA Roma-TERAMO. EFFETTUATE MOMENTANEE CHIUSURE PER I RILIEVI DA PARTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO IN CARREGGIATA INTERNA DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALL’ARDEATINA, MENTRE IN ESTERNA LA CIRCOLAZIONE È SOSTENUTA DALLO ...
Traffico Roma del 24-07-2019 ore 08 : 00 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. CODE A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST DA VIA TIBURTINA A VIALE ETIOPIA IN DIREZIONE STADIO. POSSIBILI MOMENTANEE CHIUSURE PER I RILIEVI IN CORSO. UN VEICOLO IN AVARIA STA COMPORTANDO LA CHIUSURA DEL SOTTOPASSO IGNAZIO GUIDI IN DIREZIONE PORTA PIA IN PROSSIMITà DI VIA LUCANIA. POSSIBILI DISAGI AL Traffico LUNGO VIALE DEL MURO TORTO. PRUDENZA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, ...
Traffico Roma del 24-07-2019 ore 07 : 30 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. CODE A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST DA VIA TIBURTINA A VIALE ETIOPIA IN DIREZIONE STADIO. POSSIBILI MOMENTANEE CHIUSURE PER I RILIEVI IN CORSO. UN VEICOLO IN AVARIA STA COMPORTANDO LA CHIUSURA DEL SOTTOPASSO IGNAZIO GUIDI IN DIREZIONE PORTA PIA IN PROSSIMITà DI VIA LUCANIA. POSSIBILI DISAGI AL Traffico LUNGO VIALE DEL MURO TORTO. PRUDENZA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, ...
Traffico Roma del 23-07-2019 ore 20 : 00 : SUL RACCODO ANULARE CODE A TRATTI, IN CARREGGIATA INTERNA, TRA OSPEDALE SANT’ANDREA E VIA SALARIA, E PROSEGUENDO, ANCORA CODE TRA VIA NOMENTANA E VIA PRENESTINA. LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA Roma FIUMICINO ALLA RomaNINA. IN ZONA EUR CODE IN USCITA SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO, DA VIA DELL’OCEANO PACIFICO, E POI SULLA STATALE PONTINA, FINO A SPINACETO. LUNGO LA TANGENZIALE EST, SI REGISTRANO INCOLONNAMENTI TRA ...
Traffico Roma del 23-07-2019 ore 19 : 30 : SUL RACCODO ANULARE CODE A TRATTI, IN CARREGGIATA INTERNA, TRA OSPEDALE SANT’ANDREA E VIA SALARIA, E PROSEGUENDO, ANCORA CODE TRA VIA NOMENTANA E VIA PRENESTINA. LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA Roma FIUMICINO ALLA RomaNINA. IN ZONA EUR CODE IN USCITA SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO, DA VIA DELL’OCEANO PACIFICO, E POI SULLA STATALE PONTINA, FINO A SPINACETO. LUNGO LA TANGENZIALE EST, SI REGISTRANO INCOLONNAMENTI TRA ...
Traffico Roma del 23-07-2019 ore 19 : 00 : UN INICDENTE RALLENTA IL Traffico SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE DALLO SVINCOLO S. ANDREA FINO ALLO SVINCOLO DELLA SALARIA. RALLENTAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD E PROPRIO SULL DIRAMAZIONE PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA TRA TORRENOVA E MONTEPORZIO IN DIREZIONE DELL’AUTOSOLE. DISAGI LUNGO LA STATALE 148 PONTINA DA TOR DE CENCI A VIA DI PRATICA IN DIREZIONE ...
Traffico Roma del 23-07-2019 ore 18 : 30 : UN INICDENTE RALLENTA IL Traffico SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE DALLO SVINCOLO S. ANDREA FINO ALLO SVINCOLO DELLA SALARIA. RALLENTAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD E PROPRIO SULL DIRAMAZIONE PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA TRA TORRENOVA E MONTEPORZIO IN DIREZIONE DELL’AUTOSOLE. DISAGI LUNGO LA STATALE 148 PONTINA DA TOR DE CENCI A VIA DI PRATICA IN DIREZIONE ...
Traffico Roma del 23-07-2019 ore 18 : 00 : DIFFICOLTÀ LUNGO LA STATALE 148 PONTINA, CODE, TRA VIA DI VALLERANO E VIA DI PRATICA, PER UN CANTIERE DI LAVORO, IN DIREZIONE POMEZIA. SUL RACCODO ANULARE CODE A TRATTI, IN CARREGGIATA INTERNA, TRA VIA NOMENTANA E VIA PRENESTINA. CODE ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA, TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E L’AUTOSTRADA PER NAPOLI. CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA FILIPPO FIORENTINI ED IL RACCORDO ANULARE, VERSO TIVOLI. LUNGO LA TANGENZIALE ...
Traffico Roma del 23-07-2019 ore 17 : 30 : DIFFICOLTÀ LUNGO LA STATALE 148 PONTINA, CODE, TRA VIA DI VALLERANO E VIA DI PRATICA, PER UN CANTIERE DI LAVORO, IN DIREZIONE POMEZIA. SUL RACCODO ANULARE CODE A TRATTI, IN CARREGGIATA INTERNA, TRA VIA NOMENTANA E VIA PRENESTINA. CODE ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA, TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E L’AUTOSTRADA PER NAPOLI. CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA FILIPPO FIORENTINI ED IL RACCORDO ANULARE, VERSO TIVOLI. LUNGO LA TANGENZIALE ...
Traffico Roma del 23-07-2019 ore 17 : 00 : LUNGHI INCOLONNAMENTI SULLA STATALE 148 PONTINA, TRA MOSTACCIANO E VIA DI PRATICA, PER UN CANTIERE DI LAVORO, IN DIREZIONE POMEZIA. RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA. TRA IL BIVIO A24 E VIA CASILINA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI REGISTRANO CODE A TRATTI TRA LA VIA PONTINA E VIA APPIA. LUNGO LA TANGENZIALE EST, CODE PER Traffico INTENSO, TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI ED IL BIVIO PER LA Roma TERAMO, VERSO SAN ...