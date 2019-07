Tour de France – Troppo caldo in Francia | Peter Sagan sbotta | “che lo paghiamo a fare il

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Il corridore della Bora si è lamentato per ilpatito in gara, chiedendo aiuto al sindacato presieduto da Bugno Ilopprimente che sta attanagliando lalo avvertono anche i corridori delde, alcuni poco abituati a queste temperature. AFP/LaPresse Nella sedicesima tappa sono stati 40 i gradi avvertiti dai computerini delle biciclette, quasi sessanta quelli dell’asfalto invece, che hanno obbligato i ciclisti ad un dispendio pazzesco di energie.ha così deciso di alzare la voce, puntando il dito in zona mista contro il sindacato: “ci saranno stati 85 gradi, se farà cosìanche nelle tappe di montagna, il Cpa (sindacato mondiale corridori presieduto da Gianni Bugno, ndr) dovrebbequalcosa per proteggerci. Per questo lo, altrimenti perché pagarlo se non lo fanno?“. Una situazione davvero complicata da ...

Eurosport_IT : CHE MERAVIGLIA ?? Il Tour de France passa sul Pont du Gard, l'acquedotto romano meglio conservato al mondo ????… - giangrande57 : Non so se qualcuno di voi segue il Tour de France. Io lo vedo ogni giorno e pare che gli italiani non ci siano. Lo… - AntonioDonatoPa : RT @nadiarizzo1210: 24 luglio 1949 Fausto Coppi vince il suo primo Tour de France davanti a Gino Bartali... -