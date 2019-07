Tour de France 2019 | Vincenzo Nibali e Giulio Ciccone all’attacco sulle Alpi Obiettivo

Tour de France – Luke Rowe e Tony Martin espulsi dalla corsa! L’episodio clamoroso non sfugge al Var [VIDEO] : Luke Rowe e Tony Martin sono stati espuls dal Tour de France al termine della 17ª Tappa: contatto e litigata fra i due che non sfugge alle telecamere del Var Non solo nel calcio, anche nelle gare di ciclismo il Var può costare un’espulsione… anzi due! È quanto accaduto al termine della 17ª Tappa del Tour de France vinta dall’azzurro Matteo Trentin. Il metaforico cartellino rosso è stato sventolato in faccia a Luke Rowe ...

Tour de France 2019 - Egan Bernal : “Tutti proveranno qualcosa. Occhio ad Alaphilippe - un rivale in più” : Era uno dei grandi favoriti, nonostante l’età e la poca esperienza, della vigilia. I problemi avuti nei mesi scorsi molto probabilmente si sono fatti sentire: Egan Bernal dopo diciassette tappe del Tour de France 2019 è quinto in classifica generale, a 2′ dalla vetta. Compito difficile per lui e per il compagno di squadra al Team INEOS Geraint Thomas: il fenomeno in Maglia Bianca dovrà provare a ribaltare tutto sulle Alpi, anche se ...

MATTEO TRENTIN/ Capolavoro a Gap : 'Ho sofferto come un cane' - Tour de France 2019 - : MATTEO TRENTIN, l'azzurro campione europeo di ciclismo autore di un numero al Tour de France 2019: sua la 17esima tappa. Terzo successo alla Grande Boucle.

Tour de France 2019 - ora le Alpi : trittico micidiale - si parte con Izoard e Galibier. Chi attaccherà Alaphilippe? Battaglia per la maglia gialla : Embrun-Valloire con il Col de Vars, l’Izoard e il Galibier, Saint-Jean de Maurienne-Tignes con il Col de la Madeleine e de l’Iserau; infine Albertville, la scalata alla Cormet de Roseland e la lunghissima ascesa conclusiva a Val Thorens. Questa è una breve ma intensa sintesi di quello che accadrà tra domani e sabato, ossia la Battaglia finale sulle strade delle Alpi per la contesa della maglia gialla di questo Tour de France ...

Tour de France 2019 : alterco in corsa tra Tony Martin e Luke Rowe - entrambi espulsi dalla corsa : Una tappa tranquilla, senza difficoltà per il gruppo. Nonostante ciò, nella diciassettesima frazione del Tour de France, con la carovana che è giunta a Gap, c’è stato un alterco in corsa tra due corridori: Tony Martin (Jumbo-Visma) e Luke Rowe (Team INEOS). Le immagini della TV hanno ripreso una continua discussione tra i due, con il teutonico che è andato a tagliare la strada al gallese, che ha risposto con una spinta. Ignoto il ...

Tour de France 2019 - Matteo Trentin : la vittoria della perseveranza. Terzo sigillo alla Grande Boucle e ora il titolo europeo da difendere : “Oggi era o tutto o niente, quindi sono partito con quella mentalità e negli ultimi 15/20 km non ho pensato proprio a niente. Stavo soffrendo tantissimo, ma ne è valsa la pena”. Parole d’orgoglio, piene di entusiasmo nel post gara: sono quelle di Matteo Trentin, che oggi ha agguantato il suo Terzo successo in carriera al Tour de France, imponendosi nella diciassettesima tappa che giungeva in quel di Gap. La vittoria della ...

Pagelle Tour de France 2019 - i voti della diciassettesima tappa : Matteo Trentin perfetto - Asgreen super. Bene Daniel Oss : Giornata da fughe nella diciassettesima tappa del Tour de France 2019, quella che portava a Gap ed anticipava il gran finale di montagna sulle Alpi. L’Italia trova il bis in questa Grande Boucle: dopo Elia Viviani si impone uno spettacolare Matteo Trentin. Andiamo a rivivere la giornata odierna con le Pagelle dei protagonisti. Pagelle diciassettesima tappa Tour de France 2019 Matteo Trentin, voto 10: una vittoria cercata e voluta, sin da ...

Tour de France 2019 - Matteo Trentin in trionfo : l’Italia vince due tappe! Miglior bottino dal trionfale 2014 di Nibali : Giornata memorabile per Matteo Trentin che ha vinto la diciassettesima tappa del Tour de France 2019, l’alfiere della Mitchelton-Scott si è inserito nella maxi-fuga da lontano, ha ben interpretato il percorso ricco di saliscendi, è scattato sull’ultimo GPM quando mancavano 14 km al traguardo ed è giunto in solitaria a Gap. Apoteosi totale per il 29enne che ha trionfato alla Grande Boucle per la terza volta in carriera, il Campione ...

Tour de France 2019 - Julian Alaphilippe : “La maglia gialla comporta diverse responsabilità. Domani sarà una giornata complicata. Sono pronto” : Quella di oggi è stata l’ultima giornata tranquilla per la maglia gialla Julian Alaphilippe, protetto dai compagni, sereno in gruppo, ma solo in apparenza, perché Domani avrà inizio la battaglia finale. Ebbene sì, sarà una lotta di ben tre giorni senza respiro tra il giovane Francese e il resto dei big nella contesa finale per la vittoria di questo Tour de France 2019. Le Alpi avranno il compito di dare l’ultimissima sentenza, la sua ...

Tour de France – Alaphilippe affila gli artigli : “sono pronto per le Alpi - tempo più Pinot di Thomas” : La maglia gialla ha chiuso oggi a venti minuti da Matteo Trentin, risparmiando le energie per i tapponi Alpini che attendono i corridori Julian Alaphilippe tiene per il tredicesimo giorno consecutivo la maglia gialla del Tour de France 2019, il corridore Francese risparmia le energie nella 17ª tappa, arrivando con oltre venti minuti di ritardo dal vincitore Matteo Trentin. AFP/LaPresse Una giornata interlocutoria per il corridore della ...

Il tempo di Matteo Trentin al Tour de France : Matteo Trentin l'aveva detto a inizio Tour, l'aveva ribadito giorno dopo giorno, fuga dopo fuga: mi piacerebbe vincere una tappa. È stato di parola. Matteo Trentin ha vinto la diciassettesima tappa del Tour de France 2019, la Pont-du-Gard-Gap, 207km. Lo ha fatto con uno scatto a 16 chilometri dall'a

Matteo Trentin trionfa a Gap - seconda vittoria italiana al Tour de France : Alla vigilia delle grandi montagne del trittico alpino il Tour de France ha concesso una giornata di gloria ai cacciatori di tappe intermedie. Ad approfittarne è stato Matteo Trentin, dominatore assoluto di una fuga inizialmente composta da ben 33 corridori. Il Campione Europeo non si è fatto sorprendere quando la fuga si è spezzata, staccando poi tutti quanti appena prima dell’inizio della salita al col de Sentinelle. Nonostante l’inseguimento ...

Tour de France – Matteo Trentin si gode il successo : “era l’ultima occasione per tanti - l’ho spuntata io” : Il corridore della Mitchelton-Scott ha analizzato la vittoria ottenuta nella diciassettesima tappa del Tour de France Terza vittoria al Tour de France in carriera, la prima in questa edizione numero 106 della Grande Boucle. Matteo Trentin si prende la diciassettesima tappa, la Pont du Gard-Gap di 200 chilometri, tagliando in solitaria il traguardo dopo aver staccato i suoi avversari sul Col de la Sentinelle. AFP/LaPresse Un’emozione ...

