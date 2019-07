Tour de France 2019 | tutte le tappe | percorso e altimetria

Tour de France – Matteo Trentin si gode il successo : “era l’ultima occasione per tanti - l’ho spuntata io” : Il corridore della Mitchelton-Scott ha analizzato la vittoria ottenuta nella diciassettesima tappa del Tour de France Terza vittoria al Tour de France in carriera, la prima in questa edizione numero 106 della Grande Boucle. Matteo Trentin si prende la diciassettesima tappa, la Pont du Gard-Gap di 200 chilometri, tagliando in solitaria il traguardo dopo aver staccato i suoi avversari sul Col de la Sentinelle. AFP/LaPresse Un’emozione ...

Tour de France 2019 - risultato diciassettesima tappa : Matteo Trentin fenomenale! Fuga vincente per il campione d’Europa : Lione 2013, Nancy 2014, Gap 2019. Passano gli anni ma Matteo Trentin continua ad essere un assoluto protagonista al Tour de France. Il campione d’Europa coglie il terzo successo in carriera alla Grande Boucle, forse il più spettacolare per come è arrivato (gli altri infatti in volate ristrette): oggi il corridore della Mitchelton-SCOTT, al termine di una lunga Fuga da lontano, ha salutato in salita la compagnia in salita involandosi da ...

Tour de France – Il cielo è azzurro sopra Gap - Matteo Trentin vince in solitaria la 17ª tappa : Il corridore della Mitchelton-Scott taglia in solitaria il traguardo di gap, prendendosi la quarta vittoria in carriera al Tour de France La diciassettesima tappa del Tour de France parla italiano, Matteo Trentin taglia in solitaria il traguardo di Gap, prendendosi il primo successo di questa edizione della Grande Boucle. Una prestazione perfetta quella del corridore della Mitchelton-Scott, riuscito a staccare i propri avversari sul Col de ...

Tour de France - 17.ma tappa a Trentin : 17.12 Matteo Trentin trionfa nella 17.ma tappa del Tour, Pont du Gard-Gap, 200km, frazione movimentata, antipasto delle grandi salite alpine che da giovedì a sabato decideranno la corsa. Trentin scatta ai piedi del Col du Sentinel, ascesa di 3a categoria, ai -14km, e fa il vuoto. Dietro di lui il danese Asgreen a 37" e il belga Van Avermaet a a 41". Il gruppo lascia fare,il Francese Alaphilippe è sempre maglia gialla. Trentin fa parte di un ...

