Torino-Debrecen diretta live | dove vedere la gara in tv

Torino-Debrecen - Europa League 2019 : Mazzarri si affida a Belotti per superare l’ostacolo magiaro : Domani 25 Luglio sarà il giorno della prima partita ufficiale di questa stagione per una squadra italiana. Il Torino scenderà in campo contro il Debrecen, in un match valido per il secondo turno di qualificazione alla prossima Europa League. Sulla carta i granata partono favoriti ma non devono commettere l’errore di sottovalutare gli avversari. C’è grande curiosità per scoprire lo stato di forma dei ragazzi di Mazzarri. Nel ritiro ...

Torino - Mazzarri non si fida : “Col Debrecen la gara più insidiosa - non dobbiamo subire gol” : Il Torino si prepara alla prima uscita ufficiale della stagione. I granata affronteranno domani sera alle 21 il Debrecen nel terzo turno preliminare di Europa League. Walter Mazzarri ha parlato in conferenza stampa, presentando la partita: “Ci sono tanti punti interrogativi per questa partita. Finché non vedo la squadra in campo non sono così tranquillo, troppe variabili tutte insieme mi fanno stare un po’ in apprensione. ...

Formazioni Torino-Debrecen - le scelte di Mazzarri per l’Europa League : Belotti guida l’attacco [FOTO] : EUROPA League – Vigilia di Europa League per il Torino di Walter Mazzarri, che domani alle ore 21 affronterà al “Moccagatta” di Alessandria gli ungheresi del Debrecen. La squadra magiara arriva a questo appuntamento dopo aver eliminato gli albanesi del Kukesi nel doppio confronto del primo turno (3-0 in casa, 1-1 in trasferta). Il Debrecen è una squadra da non sottovalutare perché ha iniziato prima la preparazione, visto ...

Torino-Debrecen - Europa League 2019 : programma - orari e tv. Le probabili formazioni : Comincerà questa settimana il cammino del Torino nelle qualificazioni alla fase a gironi dell’Europa League 2019/2020. La formazione guidata da Walter Mazzarri ha acquisito il diritto di partecipare alla seconda competizione europea organizzata dalla UEFA dopo l’esclusione del Milan e scenderà in campo nel secondo turno dei preliminari contro gli ungheresi del Debrecen, reduci dalla vittoria sulla squadra albanese del Kukësi. La ...

