Tokyo 2020 | premier giapponese pèresenta le medaglie

Nuoto - Mondiali 2019 : la 4×100 mista mista con l’ingresso in finale centra anche il pass per Tokyo 2020 : La 4×100 mista mista dell’Italia vola in finale ai Mondiali di Nuoto di Gwangju, ma soprattutto stacca il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020: Margherita Panziera, Nicolò Martinenghi, Elena Di Liddo e Manuel Frigo (anche se dovrebbero esserci dei cambi in vista dell’ultimo atto) fermano il crono in 3’44″38, che vale il nuovo record nazionale (p. prec. 3’44″85). Questo tempo è il sesto assoluto di ingresso ...

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell’Italia. Pass per la 4×100 sl maschile : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i Pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...

Medagliere Olimpiadi Tokyo 2020 - la classifica in base ai podi dei Mondiali. L’Italia scivola al 13esimo posto con 7 ori : Manca un anno, ma le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono già nella mente di tutti gli sportivi e di tutti gli appassionati. Come sarebbe il Medagliere olimpico tenendo conto dei risultati dei Mondiali dei vari sport? Ne abbiamo stilato una prima proiezione, tenendo conto di tutte le rassegne iridate che si sono tenute dall’inizio del 2017 a oggi (attenzione: alcuni sport hanno disputato l’ultima rassegna iridata nel vecchio ciclo olimpico, ...

Olimpiadi Tokyo 2020 - il borsino di OA Sport. Quante medaglie vincerà l’Italia? : I Giochi di Tokyo 2020 si avvicinano. Come sapranno i nostri lettori più affezionati, su OA Sport (nata come Olimpiazzurra nel 2012) le Olimpiadi non durano 16 giorni, bensì 4 anni. Il lungo percorso delle qualificazioni ha preso il via da tempo e l’Italia ha già strappato diversi pass per il Giappone. Non poteva mancare il classico “borsino” ad accompagnarvi da qui fino al luglio del 2020. Quante medaglie vincerà ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Simona Quadarella si consacra fuoriclasse. Campionessa d’Europa e del mondo - ora obiettivo Tokyo 2020 : Le lacrime, la voce rotta dall’emozione, le mani al volto, l’incapacità di esprimere la tonnellata di gioia che la avvolge e quasi la schiaccia. E’ un film già visto, due anni fa alla Duna Arena di Budapest. Stavolta però il cerchio che luccica al collo di Simona Quadarella ha il colore dell’oro e le sembianze di un sogno che si avvera, forse molto prima del previsto. Campionessa del mondo suona bene vicino al nome Simona ...

Pallanuoto - Mondiali 2019 : tutti i risultati di martedì 23 luglio. L’Italia supera la Grecia - ora contro l’Ungheria per andare a Tokyo 2020 : Giornata dedicata ai quarti di finale per i Mondiali di Pallanuoto di Gwangju, in Corea del Sud: il Settebello supera in una partita tiratissima la Grecia per 7-6 e vola in semifinale, dove gli azzurri si giocheranno la possibilità di qualificarsi alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Nelle altre gare di giornata la Spagna batte la Serbia per 12-9 ed andrà a giocarsi il pass olimpico con la Croazia, che soffre ma supera la Germania per 10-8. Infine ...

Atletica - Campionati Italiani 2019 : gli azzurri già in possesso del “minimo” per i Mondiali e le Olimpiadi di Tokyo 2020 : Nel weekend si disputeranno a Bressanone (in provincia di Bolzano) i Campionati Italiani 2019 di Atletica leggera, l’amena località altoatesina sarà il teatro della competizione più importante entro i confini nazionali. Gli Assoluti rappresentano una tappa importante verso i Mondiali che quest’anno si disputeranno a inizio autunno a Doha, mancano ancora un paio di mesi all’appuntamento più importante della stagione e gli atleti ...

Tokyo2020 – Floyd Mayweather sarà consigliere della squadra olimpica cinese di boxe : Floyd Mayweather parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo 2020 in qualità di consigliere della squadra olimpica cinese di boxe Floyd Mayweather, a 42 anni, prenderà parte alle Olimpiadi di Tokyo2020! Purtroppo, nessun ritorno sul ring per ‘Pretty Boy’ che ricoprirà un ruolo davvero particolare. L’imbattuto pugile americano, che in carriera vanta 50 vittorie e nessuna sconfitta, sarà presente alla kermesse olimpica in qualità ...

Triathlon - l’Italia dopo Edmonton perde un posto virtuale a Tokyo 2020 : staffetta mista appesa ad un filo : perde un posto virtuale a Tokyo 2020 l’Italia del Triathlon con l’aggiornamento dei ranking olimpici rilasciato oggi: quattro azzurri, due uomini e due donne (su sei di contingente massimo, tre per genere), sarebbero qualificati alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ma il nostro Paese potrebbe ancora schierare la staffetta mista nella nuova specialità che farà il suo esordio in Giappone, anche se nella graduatoria per paesi l’Italia è ...

VIDEO Ciclismo - Test Event Tokyo 2020 : alla scoperta del percorso olimpico con Davide Cassani e la Nazionale italiana : Il risultato questa volta è la cosa che conta di meno. La Nazionale italiana di Ciclismo ha dominato in lungo e in largo il Test Event su strada in chiave Tokyo 2020: sul circuito olimpico si è imposto Diego Ulissi davanti al campione tricolore Davide Formolo. L’obiettivo della squadra guidata da Davide Cassani era però quello di raccogliere più informazioni possibili sul percorso a Cinque Cerchi, sul quale il prossimo anno si assegneranno ...

Miraitowa e Someity - cosa rappresentano le mascotte ad un anno dai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 [GALLERY] : Manca un anno all’inizio dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e anche le mascotte, Miraitowa e Someity, aspettano con ansia di entrare in azione. La mascotte delle Olimpiadi di Tokyo 2020 sulla testa e sul corpo ha gli stessi motivi indaco e blu del Tokyo 2020 Games Emblem. La personalità della mascotte deriva da un tradizionale proverbio giapponese che vuole dire di imparare bene le vecchie cose e di acquisire nuova conoscenza da esse. La mascotte ...