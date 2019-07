Fonte : oasport

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Si chiude con una sconfitta il WTA didi, che saluta la Sicilia al. A batterla è la francese, vittoriosa con il punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e 17 minuti. Ai quarti di finale la transalpina giocherà con la russa (con lunghissima esperienza in Italia) Liudmila Samsonova.raggiunge almeno la posizione numero 65 del ranking mondiale. Dopo tre giochi senza particolari problemi al servizio per le due giocatrici, a cederlo per la prima volta è l’italiana, a zero., però, si riprende subito il maltolto, e lo fa esattamente con la stessa moneta., però, dopo un paio di game lottati non si scompone e allunga di nuovo, stavolta in modo definitivo, utilizzando particolarmente bene il dritto per arrivare sul 6-3. Il parziale della transalpina continua, poiché un primo gioco delset ...

OA_Sport : Tennis, WTA Palermo 2019: Giulia Gatto-Monticone esce al secondo turno contro Fiona Ferro - mathewsinhine : Fiona Ferro vs Giulia Gatto-Monticone Tennis [HD] Stream on PC or Handheld - 24-Jul - WTA Palermo - Palermo Ladies… - edwierninr : Fiona Ferro vs Giulia Gatto-Monticone Tennis [HD] Online Streaming - 24-Jul - WTA Palermo - Palermo Ladies Open -