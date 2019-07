Tennis | WTA Jurmala 2019 | i risultati del 24 luglio Fuori Caroline Garcia | avanti a

Fonte : oasport

(Di giovedì 25 luglio 2019) Completato il primo turno ed iniziato il secondo a, in Lettonia, nel torneo WTA International: sulla terra battuta outdoor esordio vincente per la russa Anastasia Potapova, numero 6 del tabellone, che supera per 6-2 6-3 la qualificata austriaca Barbara Haas. Nelle sfide degli ottavi avanza a fatica la testa di serie numero 1, la padrona di casa lettone Anastasija Sevastova, che supera in rimonta la slovena Dalila Jakupovic per 6-7 (3) 6-2 6-4, mentre esce di scena la numero 2 del seeding, la francese, che perde il derby con la connazionale Chloe Paquet, vittoriosa in rimonta per 4-6 6-4 6-3. Prosegue la cavalcata della qualificata polacca Katarzyna Kawa, che supera nettamente la wild card croata Jana Fett con il punteggio di 6-3 6-0, mentre avanza anche la romena Patricia Maria Tig, che supera con un duplice 6-4 l’ucraina Anhelina Kalinina. WTA ...

OA_Sport : Tennis, WTA Palermo 2019: nel giorno di Friedsam e Samsonova esce Giulia Gatto-Monticone - OA_Sport : Tennis, WTA Palermo 2019: Giulia Gatto-Monticone esce al secondo turno contro Fiona Ferro - mathewsinhine : Fiona Ferro vs Giulia Gatto-Monticone Tennis [HD] Stream on PC or Handheld - 24-Jul - WTA Palermo - Palermo Ladies… -