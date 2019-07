Tennis | Challenger Binghamton 2019 | Jannik Sinner lotta e accede al terzo turno

Fonte : oasport

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Soffre ma vince(n.199 ATP) nel secondodeldi(Stati Uniti). Sul cemento americano, l’azzurrino si è imposto con il punteggio di 6-4 4-6 6-4 in 2 ore e 15 minuti di gioco contro il cileno Marcelo Thomas Barrios Vera (n.280 del ranking). Un match tra alti e bassi per l’altoatesino che comunqueal prossimo round dove affronterà il vincente della sfida tra lo spagnolo Carlos Gomez-Herrera (n.399 del ranking) e lo statunitense (n.195 ATP) Mitchell Krueger. Nel primo set l’andamento del confronto è equilibrato fino al sesto game quandostrappa il servizio a Barrios, portandosi sul 4-2. Il nostro portacolori però perde immediatamente il servizio nel game successivo e la parità si ristabilisce.forza i tempi e prima spreca due palle break nell’ottavo gioco e poi crea lo strappo nel decimo, aggiudicandosi il ...

