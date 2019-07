Tav | Salvini | Se avessero ascoltato la Lega | il sì sarebbe arrivato mesi fa

Fonte : blogo

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Con Danilo Toninelli che sembra ormai avere le ore contate nel governo gialloverde, il vicepremier Matteoha già iniziato a giocare al Ministro dei Trasporti e nel corso di una diretta Facebook ha annunciato lo sblocco di 50 miliardi di euro destinati alle opere pubbliche, dalle strade alle ferrovie, snocciolando nel corso di oltre 10 minuti come sono stati suddivisi questi fondi, a cominciare dai 31 miliardi di euro destinati alla gestione e manutenzione delle strade gestite da ANAS.Previsti inoltre 2,5 miliardi di euro per la manutenzione di ponti e gallerie in tutta Italia, 100 milioni di euro per le infrastrutture di Cortina in vista delle Olimpiadi del 2026, 15 miliardi per le ferrovie italiane (inclusi 1,5 miliardi per la tratta Palermo-Catania e 500 milioni per la tratta Gallarate-Rho) e 250 milioni di euro da investire per impianti sportivi nelle periferie ...

