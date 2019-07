Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2019) “Non si è voluto sentire ragione,è stato malperché i modi per sospendere il Tav c’erano”. Il Senatore M5s Albertosi sfoga a due passi dal Senato dopo aver ascoltato le parole del presidente: “I 5 Stelle nel governo hanno molto più potere contrattuale di quanto pensino e non lo usano questa è l’accusa che io rivolgo alla nostra dirigenza, perché Salvini non vuole andare ad elezioni ma tenere questo governo in piedi”. La posizione espressa da Di? Non la condivido perché è una posizione pilatesca, un modo per lavarsi le mani del fatto cheabbia detto sì, quandodire no. Ora noi voteremo no, saremo bravi a votare contro il Tav mentre tutti gli altri voteranno a favore. Quello di Diè un imbroglio”.comunque non pensa di lasciare, almeno per ora la carica di senatore né di lasciare il ...

fattoquotidiano : Tav, lo sfogo di Airola (M5s): “Di Maio pilatesco. Conte mal consigliato, si poteva fermare” - lillyhami : RT @MPenikas: FQ: Tav, lo sfogo di Airola (M5s): “Di Maio pilatesco. Conte mal consigliato, si poteva fermare” - TutteLeNotizie : Tav, lo sfogo di Airola (M5s): “Di Maio pilatesco. Conte mal consigliato, si poteva fermare” -