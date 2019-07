Tav | i malumori tra i Cinquestelle Lombardi | “Dobbiamo decidere se fare stampella Lega

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2019) “Dobbiamose rinunciare aladella” e “domandiamoci se siamo ancora utili al governo“. La questione Tav lascia strascichi all’interno del Movimento 5 stelle: nonostante Luigi Di Maio abbia immediatamente ribadito la contrarietà delM5s alla Torino-Lione, l’apertura del premier Giuseppe Conte alla realizzazione dell’opera non è stata digerita. Questa mattina Nicola Morra chiedeva chiarezza, anche di fronte alla pesanti critiche del Movimento No Tav, ma c’è anche chi, come la consigliera regionale del M5S Lazio, Roberta, arriva a mettere in dubbio la continuità dell’esecutivo e l’alleanza con il Carroccio: “Abbiamo messo a soqquadro lo status quo e non dobbiamo finire per farne parte: per questo servecosa vogliamoda grandi. Adesso”, scrive in un post su Facebook ...

