Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2019) “Credo che il M5s abbia deciso di scrivere il proprio testamento politico – così Nilo, exdie fervente No Tav, dopo le dichiarazioni di ieri del premier Giuseppe Conte – La loro avventura è conclusa. Il Governo e il ministro Salvini non si rendono conto del disastro sociale che questa scelta comporterà. Qui in Val di Susa si respira, nella migliore delle ipotesi, aria di delusione. Questi stanno scherzando con il fuoco. Io ho paura della violenza ma questa è un’istigazioneviolenza. Una mini Tav? Il collegamento Torino-Lione esiste già, il progetto attuale però sarà una cattedrale nel deserto. In quella stazione ci caricheranno solo delle pecore” ha detto il No Tav. L'articolo Tav,(ex): “Testamento del M5S, è un’istigazioneviolenza” proviene da Il Fatto Quotidiano.

MPenikas : FQ: Tav, Durbiano (ex sindaco Venaus): “Testamento del M5S, è un’istigazione alla violenza” - Cascavel47 : Tav, Durbiano (ex sindaco Venaus): “Testamento del M5S, è un’istigazione alla violenza” - TutteLeNotizie : Tav, Durbiano (ex sindaco Venaus): “Testamento del M5S, è un’istigazione alla violenza” -