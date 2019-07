Tav | Di Maio | “Crisi di governo? Significa darla vinta ai partiti delle opere inutili”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2019) “Qualcuno mi dice ‘aprite la crisi di’. Se vogliamo dargliela, va bene. Se non vogliamo tagliare i parlamentari a settembre, apriamo la crisi. Se vogliamo fare in modo che aprendo la crisi ci troviamo un nuovotecnico o politico che comincia a fare non soloinutili ma il nucleare o gli inceneritori che non noi non si faranno mai, apriamola pure. Noi alfacciamo cose per il Paese e arginiamo cose inaccettabili”. A dirlo, in un video su Facebook, il capo politico del M5s, Luigi Di, ricordando gli emendamenti sull’eolico parte dell’inchiesta che vede coinvolto Armando Siri e all’indomani del sì di Giuseppe Conte all’Alta velocità Torino Lione. L'articolo Tav, Di: “Crisi diaiinutili” proviene da Il Fatto Quotidiano.

nzingaretti : Sulla #Tav l'Italia ha perso oltre un anno. Se Di Maio doveva vendersi l'anima poteva pensarci prima e risparmiarci… - davidallegranti : Di Maio la prende benissimo sulla Tav. Riesce a citare Renzi, Monti, Calenda, Fornero, Berlusconi in un post che no… - Agenzia_Italia : Di Maio: Resta il no deciso del M5s alla Tav, deciderà il Parlamento -