Tav | Conte | “No a ridiscussione opera a causa della ferma volontà della Francia di

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Se il Tav non è stato ridiscusso è per via “decisionedi proseguire nella realizzazione” dell’. Un fattore decisivo, perché una decisione unilaterale dell’Italia “avrebbe costi ingenti per le casse dello Stato e quindi chiare ripercussioni negative”. Il presidente del Consiglio Giuseppein Aula alla Camera spiega così la sua apertura alla realizzazioneTorino-Lione, in virtù del fatto che ad oggi “non realizzarla costerebbe più che completarla”. “In ogni occasione con i partner francesi e le istituzioni europee ho sempre sostenuto con chiarezza ladell’Italia di ridiscutere l’”, ha detto il premier nel corso del suo discorso, ma non c’è stato margine. Per questo, “in attesa di un eventuale pronunciamento del Parlamento, il governo non potrà sottrarsi agli ...

