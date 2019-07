Tav | Conte conferma il sì in Parlamento Molinari | “Vittoria della Lega e dell’Italia

Tav : Conte - ‘ha pesato fermezza Francia nel proseguire opera’ (2) : (AdnKronos) – “Quando si ha a che fare con accordi internazionali tra due Paesi – ha rimarcato il premier – già ratificati da entrambi i Parlamenti, si hanno infatti due strade per venir meno alla precedente intesa: o si raggiunge un nuovo accordo bilaterale ‘ strada che, come ho detto, ho perseguito fino alla fine invano – oppure si assume la responsabilità di procedere con una determinazione ...

**Tav : Conte - ‘ha pesato fermezza Francia nel proseguire opera’** : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – Sul Tav “in ogni interlocuzione ho sempre sostenuto la volontà dell’Italia di ridiscutere l’opera”, e “aver tenuto il punto” con l’Europa e la Francia “ci ha consentito di ottenere un oggettivo passo avanti dal punto di vista economico. Ciò che non siamo riusciti ad ottenere è la discussione dell’opera”, per la “ferma decisione della ...

Tav - Conte in Aula : "L'iter prosegue" Ora la svolta del premier è ufficiale : "In attesa di un eventuale pronunciamento del Parlamento il governo non potrà sottrarsi agli adempimenti necessari al proseguimento dell'iter" per la realizzazione dell'alta velocità Torino-Lione. Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel question time alla Camera Segui su affaritaliani.it

No Tav avvisano Conte : "Manfrina finita - fermeremo noi i lavori" | "Ci vediamo a Chiomonte - governo responsabile" : Il movimento contro la Torino-Lione replica al premier: "Solo scuse per tenere in piedi l'esecutivo". Poi le accuse al premier e al M5s: "Avete gettato la maschera e messo fine alla manfrina del governo del cambiamento: solo scuse per tenere in piedi l'esecutivo"

Tav - Appendino : “C’è amarezza e frustrazione per il sì di Conte. M5s sia coerente” : “Oggi l’amarezza e la frustrazione sono legittime, mi aspetto che in Parlamento il Movimento 5 Stelle sia coerente con la posizione che ha sempre tenuto”. Lo ha detto la sindaca di Torino, Chiara Appendino, all’indomani dell’apertura del premier Conte sulla Tav. L'articolo Tav, Appendino: “C’è amarezza e frustrazione per il sì di Conte. M5s sia coerente” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Tav - Salvini : “Avete visto? Abbiamo convinto Conte che serve. Partiti dei ‘no’ sempre meno” : “Avete visto? Abbiamo convinto il presidente Conte che la Tav serve e va fatta. Bene così. I Partiti dei ‘no’ sono sempre meno”. A dirlo, in diretta Facebook, il giorno dopo l’annuncio di Giuseppe Conte di voler dare il via libera all’Alta velocità Torino-Lione, il leader della Lega e vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini. L'articolo Tav, Salvini: “Avete visto? Abbiamo convinto Conte che serve. ...

I No Tav alzano la tensione e minacciano Conte : Il premier Conte «dimostra di non conoscere la determinazione del movimento No Tav». È la conclusione di un messaggio che sta circolando in queste ore sui siti web di...

Tav - Salvini : «No M5S contro il buonsenso - niente scambi con Conte». Gli attivisti minacciano il caos : Sale la tensione sulla Tav. Mentre gli attivisti minacciano il caos dopo l'apertura verso l'opera di Conte, nel governo è scontro tra Matteo Salvini e M5S, fermi sul no: il loro...

I siti No Tav : "Conte non conosce la nostra determinazione. Ci saranno problemi di ordine pubblico" : E il leader valsusino Perino: "Se vogliono fare dei martiri, ricordino che i martiri possono essere pericolosi". E c'è preoccupazione per il corteo di sabato

Salvini e la Tav : con Conte niente scambi - il no dei 5 Stelle è contro il buon senso I No Tav si mobilitano : sabato il corteo : Sui siti web di area «No Tav» i comitati annunciano battaglia contro la decisione di proseguire i lavori. Il 27 è prevista una manifestazione dei «No Tav» a Chiomonte

Tav - col sì di Conte persa la battaglia di Grillo. Choc e rabbia tra i 5 Stelle : La battaglia parlamentare servirà solo per rassicurare la base e accusare la Lega di votare con il Pd. Lo scambio con la riforma delle Autonomie. Toninelli sotto accusa

Tav - La Russa : “Tentativo disperato di Conte per salvare il Governo” : “Il premier dice sì alla Tav, Di Maio e Grillo restano contrari. Apparentemente è un ulteriore motivo di contrasto, ma il gioco è scoperto, Conte toglie a Salvini un motivo per cui si sta convincendo a far cadere il governo. Un disperato tentativo di Conte per evitare la caduta. Ma la misura resta comunque colma”. Così Ignazio La Russa sul caso Tav L'articolo Tav, La Russa: “Tentativo disperato di Conte per salvare il ...

No Tav “avvisano” Conte : “Governo responsabile di questo scempio - la lotta prosegue” : La replica del movimento contro la Torino-Lione al premier Giuseppe Conte: “Non farla costerebbe di più? Scusa per mantenere in piedi governo”. E annunciano per sabato prossimo un corteo con migliaia di partecipanti No Tav verso il cantiere di Chiomonte: “Dimostreremo fin da subito la nostra vitalità”.Continua a leggere