Tav | 4 buoni motivi per essere soddisfatti

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Il sì del Governo alla Tav, pur se tardivo, è positivo per almeno quattro: avvicinerà il nostro Paese all’Europa, rendendolo più competitivo; rilancerà il settore delle costruzioni; conferma che la sinergia tra le parti sociali sortisce risultati importanti; dimostra che coniugare lavoro, sviluppo e ambiente è possibile. Sull’importanza strategica dell’opera sono stati versati fiumi di inchiostro. Idem sulle opportunità occupazionali, dal momento che l’opera assicurerà un lavoro, compreso l’indotto, a decine di migliaia di persone. Ma non dimentichiamo che la Tav è solo la punta dell’iceberg: in Italia ci sono centinaia di cantieri bloccati o di opere da realizzare, con risorse già disponibili. Cito solo due infrastrutture, perché geograficamente vicine alla Tav: la ...

