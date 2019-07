Strepitosa Pellegrini | oro nei 200 stile libero | “Questa medaglia si chiama amore”

Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Federicaha vinto l'oro mondiale nei 200 sl a Gwangju. Federica- che compira' 31 anni il prossimo 5 agosto - ha vinto nuotando in 1'54"22 precedendo al traguardo la 19 enne australiana Ariane Titmus, 1'54"66 e la 26enne svedese Sarah Sjoestrem 1'54"78. "E' incredibile, non ci credo ancora. Una vittoria che e' arrivata inaspettata. Dovevo essere qui di passaggio e invece e' arrivato questo". E' emozionata come mai prima Federicaquando commenta il suo oro mondiale nel 200, quarto di specialita' in otto anni in cui e' sempre comunque salita sul podio (tre argenti e un bronzo).La campionessa veneta si lascia sfuggire anche una lacrima quando parla di questo come del suo ultimo mondiale, evento eccezionale per lei che subito chiarisce: "Non e' perche' mi dispiace, ma perche' sono contenta...". "Questasiamore". Ancora ...

