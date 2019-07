Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Lache rischia,le esternazioni in seguito all’eliminazione in Coppa America, potrebbe essere molto pesante per Lionel, come già anticipato ieri. Ma intanto la, l’organo di governo del calcio sudamericano, si è espressa in merito all’espulsione rimediatailnella finale terzo-quarto postocompetizione. Sospensione dalle prime qualificazione dell’Argentina per i Mondiali del 2022 e multa di 1.500 dollari. Da capire, quindi, se l’asso del Barça verrà sanzionato anche per le esternazionila garail Brasile o dovrà scontare soltanto questa.L'articolo, laililCalcioWeb.

RSIsport : ????? Squalifica di un turno per Lionel Messi dopo la rissa in Copa America con Gary Medel - FCBTweetBot : RT @CalcioWeb: Squalifica #Messi, la decisione della Conmebol dopo il rosso rimediato contro il Cile - CalcioWeb : Squalifica #Messi, la decisione della Conmebol dopo il rosso rimediato contro il Cile -