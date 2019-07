Spesa in orario lavorativo | dipendente forestale beccato grazie a Facebook

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Licenziato a causa di una foto postata su: ecco quanto successo a un uomo che si è allontanato dal posto di lavoro per acquistare dei prodotti al mercato. Il tribunale di Bari ha dichiarato il licenziamento eccessivo per la condotta del lavoratore; nonostante questa pronuncia la legge Fornero, attualmente in vigore, prevede un indennizzo invece del reintegro sul posto di lavoro, quindi il licenziamento è stato confermato.a questa normativa, infatti, l'operaio addetto alla sistemazione idraulica, otterrà un indennizzo pari a quindici mensilità del suo stipendio non percepite. Seppur giudicata lieve, infatti, l'infrazione è stata commessa ed è quindi punibile. Si esclude la possibilità di applicare la cosiddetta tutela indennitaria "forte", che consente il reintegro sul posto di lavoro prevista dalla legge in questione. Galeotta fu la foto suL'operaio ...

