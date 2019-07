SOS Tax Credit per la tv | in pericolo alcune produzioni?

Fonte : blogo

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Anche nel mondo della televisione scatta l'allarme sulla "Tax", così il settore lancia una richiesta d'aiuto per la mancanza di risorse messe a disposizione dal ministero dei Beni e le attività culturali. Intanto una premessa: cos'è la "Tax"? Si tratta di uno d'imposta nella misura del 30% dei costi totali sostenuti, che viene riconosciuto alle imprese culturali e creative, come quelle cinematografiche e televisive. Il Taxcostituisce ormai “strutturalmente” un'importante percentuale della produzione audiovisiva nazionale. La perdita di questo beneficio nel settore audiovisivo provocherebbe delle gravi conseguenze per le società di produzione televisiva, mettendo inla consegna dei prodotti e il rispetto dei palinsesti. Così anchetelevisive, soprattutto quelle di lunga serialità, rischiano di non avere la certezza di avere a ...

