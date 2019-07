Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 24 luglio 2019) C’è una piacevolissimasulle coste amalfitane. In vacanza qui da noi c’è la famosissima eAshley Graham, stupenda modella curvy di origini statunitensi. Nata a Lincoln nel Nebraska, è lei ad aver dato il via al fenomeno delle modelle finalmente corpose, ricche di curve, sensuali e affascinanti. Una svolta nel mondo della moda assolutamente epocale, che contribuisce a combattere mali gravi come l’anoressia e altri disturbi alimentari. Perché la cosa più importante è stare bene con se stessi e con ilcorpo e la bella Ashley Graham stupisce tutti con le sue curve e con la sua carica sensuale. La modella ha postato alcune foto bellissime, mentre si trova a bordo di uno yacht e viaggia tra Ischia e Capri. Gli stessi posti in cui, in queste ore, sono stati visti Paola Di Benedetto, la figlia di Michelle Hunziker Aurora Ramazzotti, Sara Daniele e il rapper ...

Noovyis : (Sorpresa in Costiera Amalfitana! Bellissima, ha scelto proprio l’Italia per trascorrere le sue vacanze) Playhitmu… -