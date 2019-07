Social Music City 2019 : gli eventi musicali da non perdere a Milano : Segna in agenda! The post Social Music City 2019: gli eventi Musicali da non perdere a Milano appeared first on News Mtv Italia.

Rocco Hunt lascia la musica! L'annuncio del cantante sui Social : Rocco Hunt dice addio alla musica. Almeno, sembra essere questa l'intenzione del rapper, che soltanto qualche giorno fa era apparso al fianco di Jovanotti al Jova Beach Party. Con un lungo sfogo pubblicato su Instagram, Rocco Pagliarulo parla di "troppe pressioni", che l'avrebbero spinto a lasciare, almeno per il momento, la scena discografica italiana. Si tratta di un addio vero o di una mossa di marketing?

Ascolti TV | Social Auditel 6 giugno 2019 : Seat Music Awards avanti nella sfida Social musicale con All Together Now : social Auditel 6 giugno 2019: Il pubblico social preferisce i Seat Music Awards. Carlo Conti e Vanessa Incontrada avanti nel Trend Topic Italiano con la seconda serata dei Seat Music Awards 2019. Dopo l’ottimo risultato social di ieri e negli Ascolti tv (17 % ), lo show in diretta dall’Arena di ...

Ascolti TV | Social Auditel 5 giugno 2019 : Live Non è la D’Urso prima tendenza vince la sfida Social con i Seat Music Awards : social Auditel 5 giugno 2019: #NonelaDUrso e #LivenoneladUrso doppia tendenza mondiale con oltre 100.000 Tweet, anche i Seat Music Awards nella Top 10 dei Worldwide Trends. Mercoledì sera scoppiettante quello di ieri 5 giugno 2019. Su Canale 5, Live Non è la D’Urso doppia tendenza mondiale con gli ...

Seat Music Awards 2019 - 6 Giugno/ Scaletta cantanti e diretta : apre Lo Stato Sociale : Seat Music Awards 2019, Arena di Verona: diretta, cantanti e premi live del 6 Giugno 2019. I TheGiornalisti star della serata?

