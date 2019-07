Sigle confermano stop aerei il 26/7

"Confermiamo per venerdì 26 luglio lo sciopero di 4 ore nel trasporto aereo che riguarderà piloti, assistenti di volo e tecnici della manutenzione e personale di terra di Alitalia e delle altre compagnie aeree, gli addetti all' handling, al catering e delle gestioni aeroportuali ad esclusione dei controllori di volo di Enav,dalle 10 alle 14, con presidio a Fiumicino a partire dall'inizio dello sciopero". Lo scrivono i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, in una nota sulle adesioni allo sciopero di oggi.(Di mercoledì 24 luglio 2019)