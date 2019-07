SEX EDUCATION | la RECENSIONE

Fonte : hynerd

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Oggi parleremo della prima stagione di “Sex”(2019), una serie televisiva britannica prodotta da Netflix composta da sette episodi. EDUCAZIONE… SESSUALE? Per quanto la serie non voglia affatto essere educativa…ci riesce involontariamente perché tratta determinati argomenti con la giusta dose di serietà e di leggerezza. Si presenta come una commedia rivolta principalmente a un pubblico giovane ma, man mano che si procede con la visione, l’elemento comico diventa un contorno e c’è la focalizzazione sulla trama e sull’approfondimento dei personaggi. …

BrendaDeSa3 : @Felipe060796 Sex education , riverdale, la casa de papel... - stanzainferno : Sto iniziando anche Sex Education !!!!!! - farfxllabianca : @sondiversoforse Sherlock, Dark, La casa de papel, Non fidarti della stronza dell’interno 23, Sex education, Elite -